https://ria.ru/20240718/pereizbranie-1960579345.html

В Греции переизбрание фон дер Ляйен назвали итогом сговора

В Греции переизбрание фон дер Ляйен назвали итогом сговора - РИА Новости, 18.07.2024

В Греции переизбрание фон дер Ляйен назвали итогом сговора

Европейская парламентская группа Компартии Греции (КПГ) назвала переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии итогом сделки по разделу... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:28

2024-07-18T20:28

2024-07-18T20:28

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АФИНЫ, 18 июл - РИА Новости. Европейская парламентская группа Компартии Греции (КПГ) назвала переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии итогом сделки по разделу мест в "волчьем союзе" ЕС. Ранее в четверг фон дер Ляйен большинством голосов депутатов Европарламента была переизбрана председателем Еврокомиссии еще на пять лет, до 2029 года. Согласно предвыборной программе главы ЕК, она намерена сосредоточиться на обороне, поддержке Украины и противодействии России и Китаю. "Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии антинародной коалицией в Европарламенте (Европейская народная партия, социал-демократы, либералы) при "деликатной" поддержке ультраправых (Мелони и другие) и "зеленых" подтверждает "деловые связи" буржуазных правительств в ЕС - консервативных, социал-демократических и крайне правых - по разделению мест в органах органах реакционной конструкции империалистического волчьего альянса ЕС", - говорится в заявлении группы, поступившем в РИА Новости. Коммунисты назвали "опасной" программу нового срока фон дер Ляйен, которую она представила Европейскому парламенту. По их оценкам, она сигнализирует об усилении "антинародной монопольной политики ЕС", скрепленной еще большим военным участием Евросоюза, признанием НАТО в качестве "главной оборонной опоры" объединения и переходом к "военной экономике". "Типичной для позиции ЕС является подлая резолюция, принятая Европарламентом буквально вчера, призывающая предоставить Зеленскому еще больше оружия и ввести новый пакет санкций, за которые будет платить народ", - говорится в заявлении. КПГ считает, что жизнь трудящихся в ЕС станет еще труднее. "КПГ проголосовала против фон дер Ляйен на посту президента Европейской комиссии", - говорится в документе. Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал переизбрание Урсулы фон дер Ляйен. Именно он наряду с премьером Польши Дональдом Туском инициировал повторное выдвижение фон дер Ляйен на пост председателя ЕК.

https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html

https://ria.ru/20240718/lyayen-1960547639.html

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в мире, греция, польша, урсула фон дер ляйен, кириакос мицотакис, дональд туск, евросоюз, нато, европарламент