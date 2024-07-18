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Секретная служба знала о нехватке полицейских на митинге Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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13:22 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/pensilvanija-1960458779.html
Секретная служба знала о нехватке полицейских на митинге Трампа, пишут СМИ
Секретная служба знала о нехватке полицейских на митинге Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
Секретная служба знала о нехватке полицейских на митинге Трампа, пишут СМИ
Секретная служба США в преддверии митинга бывшего президента страны Дональда Трампа в Пенсильвании была проинформирована о том, что у местной полиции не хватает РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:22
2024-07-18T13:22
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
фбр
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Секретная служба США в преддверии митинга бывшего президента страны Дональда Трампа в Пенсильвании была проинформирована о том, что у местной полиции не хватает ресурсов для патрулирования дома, с крыши которого впоследствии открыл огонь Томас Мэтью Крукс, сообщила газета Washington Post со ссылкой на местные и федеральные правоохранительные органы. "(Секретная служба США - ред.) была проинформирована о том, что у местного отделения полиции не хватает сотрудников для обеспечения безопасности здания", - приводит газета слова окружного прокурора округа Батлер в Пенсильвании Ричарда Голдингера. Заявление Голдингера позже подтвердил представитель Секретной службы Энтони Гульеми, пояснив, что установка патрульной машины перед зданием для обеспечения безопасности входила в планы службы, поскольку с него открывался беспрепятственный обзор на сцену, на которой должен был выступать Трамп. Washington Post также добавила, что, по словам нескольких бывших спецагентов, которые обеспечивали безопасность схожих мероприятий, в случае, если перед зданием бы стоял полицейский патруль, Крукса могли бы вычислить раньше. Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. Однако, как сообщил агентству Рейтер шериф округа Батлер Майкл Слуп, сотрудники местной полиции не несли ответственность за безопасность на территории внутри или вне периметра охраны. По его словам, сотрудники местной полиции получили фото Крукса, однако они не знали, был ли он вооружен. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240714/fbr-1959498925.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
Секретная служба знала о нехватке полицейских на митинге Трампа, пишут СМИ

WP: Секретная служба знала о нехватке полицейских на месте покушения на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarСотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Секретная служба США в преддверии митинга бывшего президента страны Дональда Трампа в Пенсильвании была проинформирована о том, что у местной полиции не хватает ресурсов для патрулирования дома, с крыши которого впоследствии открыл огонь Томас Мэтью Крукс, сообщила газета Washington Post со ссылкой на местные и федеральные правоохранительные органы.
"(Секретная служба США - ред.) была проинформирована о том, что у местного отделения полиции не хватает сотрудников для обеспечения безопасности здания", - приводит газета слова окружного прокурора округа Батлер в Пенсильвании Ричарда Голдингера.
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14 июля, 01:37
Заявление Голдингера позже подтвердил представитель Секретной службы Энтони Гульеми, пояснив, что установка патрульной машины перед зданием для обеспечения безопасности входила в планы службы, поскольку с него открывался беспрепятственный обзор на сцену, на которой должен был выступать Трамп.
Washington Post также добавила, что, по словам нескольких бывших спецагентов, которые обеспечивали безопасность схожих мероприятий, в случае, если перед зданием бы стоял полицейский патруль, Крукса могли бы вычислить раньше.
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Ранее глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. Однако, как сообщил агентству Рейтер шериф округа Батлер Майкл Слуп, сотрудники местной полиции не несли ответственность за безопасность на территории внутри или вне периметра охраны. По его словам, сотрудники местной полиции получили фото Крукса, однако они не знали, был ли он вооружен.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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09:25
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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