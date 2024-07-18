https://ria.ru/20240718/pedagogi-1960380780.html

На Кубани в три раза увеличили места в вузах для подготовки педагогов

На Кубани в три раза увеличили места в вузах для подготовки педагогов - РИА Новости, 18.07.2024

На Кубани в три раза увеличили места в вузах для подготовки педагогов

Власти Краснодарского края в три раза увеличили количество целевых мест для будущих педагогов, текущая квота составляет 528 человек, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:55

2024-07-18T00:55

2024-07-18T00:55

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

общество

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КРАСНОДАР, 18 июл – РИА Новости. Власти Краснодарского края в три раза увеличили количество целевых мест для будущих педагогов, текущая квота составляет 528 человек, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. "В вузах Кубани идет приемная кампания. В этом году предусмотрено более 16 тысяч бюджетных мест, из них 2,5 тысячи — в рамках целевого набора, преимущественно по социальному профилю подготовки. В этом году 158 педагогов-целевиков уже закончили обучение. В них мы уверены — в ближайшие годы ребята будут работать в регионе. За четыре года набор увеличили в 3 раза — текущая квота 528 человек. В крае идет активное строительство школ и детских садов, их необходимо обеспечить квалифицированными кадрами", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. По данным властей, в Краснодарском крае набор ведут 136 организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и 51 образовательная организация высшего образования. Уточняется, что в вузах по целевому набору абитуриентам этого года предложено свыше 170 специальностей. Наибольшее количество мест предусмотрено для педагогических, медицинских и сельскохозяйственных специальностей.

https://ria.ru/20240718/promproduktsiya-1960378946.html

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краснодарский край

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краснодарский край, вениамин кондратьев, общество