https://ria.ru/20240718/paris-1960549595.html

В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника

В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника - РИА Новости, 18.07.2024

В парижском метро спецназ разыскивает человека с поясом смертника

Полиция и спецназ ищут в парижском метро человека, предположительно, с поясом смертника, сообщил портал Actu17. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:40

2024-07-18T17:40

2024-07-18T18:04

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Полиция и спецназ ищут в парижском метро человека, предположительно, с поясом смертника, сообщил портал Actu17.Как сообщил изданию источник в силовых структурах, его заметили в одном из вагонов на станции "Насьон" на востоке города.К станции подъехали бронированные машины французского спецназа (BRI). Всех пассажиров эвакуировали. Как подчеркивают в полиции, пока ничто "не позволяет подтвердить, что он (подозреваемый. — Прим. ред.) был вооружен или имел взрывчатку".На станции "Насьон" можно сделать пересадку на линию пригородных электричек RER A. В приложении парижского метро, отражающем движение в реальном времени, сообщается, что "станция закрыта из-за проведения полицейской операции". На линии RER A нет движения поездов между станциями Vincennes и Auber. Район вокруг "Насьон" также оцепила полиция. На месте присутствуют бригады BRI и саперы. Власти пока не предоставили никакой дополнительной информации о личности подозреваемого или точных обстоятельствах, приведших к тревоге. Как сообщил изданию источник, подозреваемого пока не нашли. Как сообщала прокурор Парижа Лор Бекко, во французской столице во время проведения Олимпийских игр ожидается рост преступности. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что церемонию открытия Олимпиады в Париже 26 июля могут перенести с реки Сены на стадион в случае террористической угрозы. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

https://ria.ru/20240606/frantsiya-1950862221.html

https://ria.ru/20231031/parizh-1906407903.html

https://rsport.ria.ru/20240718/france-1960540289.html

париж

франция

сена (река)

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в мире, париж, франция, сена (река), эммануэль макрон