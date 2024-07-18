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В Ростовской области ввели режим временного отключения света - РИА Новости, 18.07.2024
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13:08 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/otklyuchenie-1960455361.html
В Ростовской области ввели режим временного отключения света
В Ростовской области ввели режим временного отключения света - РИА Новости, 18.07.2024
В Ростовской области ввели режим временного отключения света
Режим временного отключения электроснабжения вновь ввели в Ростовской области, сообщает минпромэнерго региона. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:08
2024-07-18T13:08
ростовская область
ростов-на-дону
россия
происшествия
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Режим временного отключения электроснабжения вновь ввели в Ростовской области, сообщает минпромэнерго региона. "Для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения с 11.13 по команде системного оператора Единой энергетической системы 18 июля вводятся в действие меры по временному отключению потребителей", - говорится в сообщении. Отключения уже производятся в Ростове-на-Дону, в течение дня ожидаются отключения в южных и центральных частях области на период ориентировочно до 19.00. Механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение, отметили в министерстве. С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок на электроэнергетическое оборудование в области периодически вводятся графики временного отключения потребителей. Подача электроэнергии на предприятия была частично ограничена.
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ростовская область, ростов-на-дону, россия, происшествия, общество
Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Происшествия, Общество
В Ростовской области ввели режим временного отключения света

В Ростовской области ввели режим временного отключения электроснабжения

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкМонтажники во время проведения работ
Монтажники во время проведения работ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Режим временного отключения электроснабжения вновь ввели в Ростовской области, сообщает минпромэнерго региона.
"Для снижения нагрузки и во избежание аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения с 11.13 по команде системного оператора Единой энергетической системы 18 июля вводятся в действие меры по временному отключению потребителей", - говорится в сообщении.
Отключения уже производятся в Ростове-на-Дону, в течение дня ожидаются отключения в южных и центральных частях области на период ориентировочно до 19.00. Механизм оперативного ввода графиков не позволяет заранее указывать, где и на какое время будет введено отключение, отметили в министерстве.
С начала июля в Ростовской области установилась экстремально жаркая погода. В ряде районов произошли аварии на линиях электропередачи. Из-за нагрузок на электроэнергетическое оборудование в области периодически вводятся графики временного отключения потребителей. Подача электроэнергии на предприятия была частично ограничена.
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Вчера, 13:36
 
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