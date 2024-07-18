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Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан - РИА Новости, 18.07.2024
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13:24 18.07.2024 (обновлено: 13:52 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/orban-1960459397.html
Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан
Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан - РИА Новости, 18.07.2024
Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан
Правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:24
2024-07-18T13:52
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Правительство Грузии пытается сохранить независимость и суверенитет в очень сложных обстоятельствах. К сожалению, в Европе многие лидеры не понимают, как трудно стране типа Грузии сохранить суверенитет во всех направлениях. Но я очень ценю то, как они это делают", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), трансляция велась на YouTube-канале издания Independent.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля.Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 годаПринятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
https://ria.ru/20240718/orban-1960458579.html
https://ria.ru/20240718/orban-1960461579.html
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в мире, грузия, евросоюз, виктор орбан, венгрия
В мире, Грузия, Евросоюз, Виктор Орбан, Венгрия
Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан

Орбан: в ЕС не понимают попытки Грузии сохранить свой суверенитет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Правительство Грузии пытается сохранить независимость и суверенитет в очень сложных обстоятельствах. К сожалению, в Европе многие лидеры не понимают, как трудно стране типа Грузии сохранить суверенитет во всех направлениях. Но я очень ценю то, как они это делают", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), трансляция велась на YouTube-канале издания Independent.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан оценил продвижение мирной инициативы по Украине
13:22
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан попытается убедить лидеров ЕС уйти от провоенной риторики по Украине
13:31
 
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