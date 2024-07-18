Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан
Орбан: в ЕС не понимают попытки Грузии сохранить свой суверенитет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Правительство Грузии пытается сохранить независимость и суверенитет в очень сложных обстоятельствах. К сожалению, в Европе многие лидеры не понимают, как трудно стране типа Грузии сохранить суверенитет во всех направлениях. Но я очень ценю то, как они это делают", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), трансляция велась на YouTube-канале издания Independent.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля.
Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.