https://ria.ru/20240718/orban-1960459397.html

Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан

Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан - РИА Новости, 18.07.2024

Грузия законом об иноагентах пытается сохранить суверенитет, заявил Орбан

Правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают, заявил премьер-министр... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:24

2024-07-18T13:24

2024-07-18T13:52

в мире

грузия

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венгрия

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Правительство Грузии принятием закона об иноагентах пытается сохранить суверенитет в трудных обстоятельствах, а в ЕС этого не понимают, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Правительство Грузии пытается сохранить независимость и суверенитет в очень сложных обстоятельствах. К сожалению, в Европе многие лидеры не понимают, как трудно стране типа Грузии сохранить суверенитет во всех направлениях. Но я очень ценю то, как они это делают", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), трансляция велась на YouTube-канале издания Independent.Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия единственной заступилась за Грузию, которая подвергалась нападкам на совете глав МИД стран ЕС из-за закона об иноагентах, и поддержит её евроинтеграцию во время председательства Будапешта в ЕС, которое началось 1 июля.Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 годаПринятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство Запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240718/orban-1960458579.html

https://ria.ru/20240718/orban-1960461579.html

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в мире, грузия, евросоюз, виктор орбан, венгрия