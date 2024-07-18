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Мужчину, обвиняемого в убийстве и в покушении, заключили под стражу - РИА Новости, 18.07.2024
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22:35 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/obvinenie-1960592543.html
Мужчину, обвиняемого в убийстве и в покушении, заключили под стражу
Мужчину, обвиняемого в убийстве и в покушении, заключили под стражу - РИА Новости, 18.07.2024
Мужчину, обвиняемого в убийстве и в покушении, заключили под стражу
Мужчина, обвиняемый в убийстве и в покушении на убийство трех человек в Москве, заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:35
2024-07-18T22:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве и в покушении на убийство трех человек в Москве, заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в мае мужчина с ножом ворвался в квартиру дома на Хорошевском шоссе в Москве, где находились его бывшая девушка и ее новый возлюбленный. Преступник зарезал мужчину, а после напал с ножом на девушку. Она выбежала на улицу, пытаясь спастись от ревнивца, он нагнал ее и нанес еще несколько ударов. После этого мужчина ударил ножом полицейского, который прибыл по вызову, а затем злоумышленник попытался скрыться в магазине, где напал на продавщицу и несколько раз ударил ее ножом. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Задержанный был госпитализирован. "С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд заключил под стражу 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. В прокуратуре уточнили, что в судебном заседании фигурант просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчину, обвиняемого в убийстве и в покушении, заключили под стражу

Прокуратура: мужчину, обвиняемого в убийстве и в покушении, заключили под стражу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве и в покушении на убийство трех человек в Москве, заключен под стражу, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в мае мужчина с ножом ворвался в квартиру дома на Хорошевском шоссе в Москве, где находились его бывшая девушка и ее новый возлюбленный. Преступник зарезал мужчину, а после напал с ножом на девушку. Она выбежала на улицу, пытаясь спастись от ревнивца, он нагнал ее и нанес еще несколько ударов. После этого мужчина ударил ножом полицейского, который прибыл по вызову, а затем злоумышленник попытался скрыться в магазине, где напал на продавщицу и несколько раз ударил ее ножом. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Задержанный был госпитализирован.
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"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд заключил под стражу 25-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в судебном заседании фигурант просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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