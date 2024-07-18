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В Москве вымогателей, стрелявших по окнам, обвинили в бандитизме - РИА Новости, 18.07.2024
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13:38 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/obvinenie-1960464248.html
В Москве вымогателей, стрелявших по окнам, обвинили в бандитизме
В Москве вымогателей, стрелявших по окнам, обвинили в бандитизме - РИА Новости, 18.07.2024
В Москве вымогателей, стрелявших по окнам, обвинили в бандитизме
Вымогателей, запугивавших своих жертв в Москве, Московской и Тамбовской областях стрельбой по окнам квартир и автомобилям, обвинили в бандитизме, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:38
2024-07-18T13:38
происшествия
москва
тамбовская область
россия
ирина волк
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вымогателей, запугивавших своих жертв в Москве, Московской и Тамбовской областях стрельбой по окнам квартир и автомобилям, обвинили в бандитизме, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Обвинение в бандитизме предъявили мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантам уголовных дел об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, об умышленном повреждении чужого имущества, о вымогательстве, хулиганстве и незаконном обороте оружия", - написала Волк. По предварительной информации, злоумышленники действовали с октября 2022 по февраль минувшего года в Москве, Московской и Тамбовской областях. Они вымогали у местных жителей деньги, требовали передачи им прав собственности на автомобиль и часть квартиры. "При этом угрожали применением насилия и уничтожением имущества. Для устрашения фигуранты стреляли из пневматического оружия по окнам квартир и автомобилям. Одному из граждан был причинен вред здоровью средней тяжести", - добавила Волк. Представитель МВД уточнила, что потерпевшими стали семеро человек, причиненный ущерб превысил 12 миллионов рублей. Троим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – в виде подписки о невыезде. У них изъяты боевой револьвер, 14 патронов, пневматическая газобаллонная винтовка и пули к ней, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240526/arest-1948394605.html
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происшествия, москва, тамбовская область, россия, ирина волк, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Россия, Ирина Волк, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве вымогателей, стрелявших по окнам, обвинили в бандитизме

МВД: вымогателей, запугивавших жертв стрельбой по окнам, обвинили в бандитизме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вымогателей, запугивавших своих жертв в Москве, Московской и Тамбовской областях стрельбой по окнам квартир и автомобилям, обвинили в бандитизме, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Обвинение в бандитизме предъявили мои коллеги из ГСУ ГУ МВД России по Москве фигурантам уголовных дел об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, об умышленном повреждении чужого имущества, о вымогательстве, хулиганстве и незаконном обороте оружия", - написала Волк.
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По предварительной информации, злоумышленники действовали с октября 2022 по февраль минувшего года в Москве, Московской и Тамбовской областях. Они вымогали у местных жителей деньги, требовали передачи им прав собственности на автомобиль и часть квартиры.
"При этом угрожали применением насилия и уничтожением имущества. Для устрашения фигуранты стреляли из пневматического оружия по окнам квартир и автомобилям. Одному из граждан был причинен вред здоровью средней тяжести", - добавила Волк.
Представитель МВД уточнила, что потерпевшими стали семеро человек, причиненный ущерб превысил 12 миллионов рублей.
Троим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – в виде подписки о невыезде. У них изъяты боевой револьвер, 14 патронов, пневматическая газобаллонная винтовка и пули к ней, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.
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