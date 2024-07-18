https://ria.ru/20240718/obstrel-1960591130.html

ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников

ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.07.2024

ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников

Украинские войска в третий раз за час атаковали с помощью дронов жилой массив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:22

2024-07-18T22:22

2024-07-18T23:58

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за час атаковали с помощью дронов жилой массив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины в третий раз за последний час подвергают атаке жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) с применением беспилотной авиации", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбросила с БПЛА взрывоопасные предметы в 20:50, 22:10 и 22:15.Никитовский район также оказался под ударом украинского дрона-камикадзе в 17:45. Как уточнил посол МИД Родион Мирошник, ВСУ атаковали гражданский рейсовый автобус. Тогда погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта там проживало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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