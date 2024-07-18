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ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:22 18.07.2024 (обновлено: 23:58 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960591130.html
ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников
ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников
Украинские войска в третий раз за час атаковали с помощью дронов жилой массив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:22
2024-07-18T23:58
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за час атаковали с помощью дронов жилой массив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины в третий раз за последний час подвергают атаке жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) с применением беспилотной авиации", — написал он.По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбросила с БПЛА взрывоопасные предметы в 20:50, 22:10 и 22:15.Никитовский район также оказался под ударом украинского дрона-камикадзе в 17:45. Как уточнил посол МИД Родион Мирошник, ВСУ атаковали гражданский рейсовый автобус. Тогда погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта там проживало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько, украина, сцкк, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько, Украина, СЦКК, Родион Мирошник
ВСУ три раза за час атаковали Горловку с беспилотников

Приходько: ВСУ в третий раз за час атаковали жилмассив "Комсомолец" в Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска в третий раз за час атаковали с помощью дронов жилой массив "Комсомолец" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины в третий раз за последний час подвергают атаке жилой массив "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) с применением беспилотной авиации", — написал он.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, армия противника сбросила с БПЛА взрывоопасные предметы в 20:50, 22:10 и 22:15.
Никитовский район также оказался под ударом украинского дрона-камикадзе в 17:45. Как уточнил посол МИД Родион Мирошник, ВСУ атаковали гражданский рейсовый автобус. Тогда погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта там проживало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияИван ПриходькоУкраинаСЦККРодион Мирошник
 
 
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