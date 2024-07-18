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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска вновь атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:11
2024-07-18T22:11
2024-07-18T22:11
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 17.45 атаковали этот же район при помощи дрона-камикадзе. Мэр города Иван Приходько сообщал, что вследствие этой атаки погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку с беспилотника-камикадзе