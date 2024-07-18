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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960590238.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска вновь атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:11
2024-07-18T22:11
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 17.45 атаковали этот же район при помощи дрона-камикадзе. Мэр города Иван Приходько сообщал, что вследствие этой атаки погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Горловку с беспилотника-камикадзе

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь атаковали Никитовский район Горловки с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 17.45 атаковали этот же район при помощи дрона-камикадзе. Мэр города Иван Приходько сообщал, что вследствие этой атаки погиб мирный житель, еще несколько человек пострадали.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
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