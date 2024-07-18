https://ria.ru/20240718/obstrel-1960589867.html
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке - РИА Новости, 18.07.2024
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:06
2024-07-18T22:06
2024-07-18T22:08
специальная военная операция на украине
горловка
россия
происшествия
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили ранения, сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник."В Горловке по улице Вознесенского украинский беспилотник нанес удар по рейсовому гражданскому автобусу. В результате погиб мужчина (данные устанавливаются). Ранения получил водитель автобуса 1971 года рождения и трое пассажиров - мужчины 1991 и 1990 годов рождения, женщина 1963 года рождения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он назвал атаку преднамеренной и циничной, отметив, что это доказывает "нацистскую и преступную сущность режима Зеленского".
горловка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, россия, происшествия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Происшествия, Родион Мирошник
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке
Мирошник: при обстреле автобуса в Горловке погиб человек, еще 4 пострадали