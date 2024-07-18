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Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке

Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке - РИА Новости, 18.07.2024

Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке

Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:06

2024-07-18T22:06

2024-07-18T22:08

специальная военная операция на украине

горловка

россия

происшествия

родион мирошник

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили ранения, сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник."В Горловке по улице Вознесенского украинский беспилотник нанес удар по рейсовому гражданскому автобусу. В результате погиб мужчина (данные устанавливаются). Ранения получил водитель автобуса 1971 года рождения и трое пассажиров - мужчины 1991 и 1990 годов рождения, женщина 1963 года рождения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он назвал атаку преднамеренной и циничной, отметив, что это доказывает "нацистскую и преступную сущность режима Зеленского".

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горловка, россия, происшествия, родион мирошник