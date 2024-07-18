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Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:06 18.07.2024 (обновлено: 22:08 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960589867.html
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке - РИА Новости, 18.07.2024
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке
Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:06
2024-07-18T22:08
специальная военная операция на украине
горловка
россия
происшествия
родион мирошник
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили ранения, сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник."В Горловке по улице Вознесенского украинский беспилотник нанес удар по рейсовому гражданскому автобусу. В результате погиб мужчина (данные устанавливаются). Ранения получил водитель автобуса 1971 года рождения и трое пассажиров - мужчины 1991 и 1990 годов рождения, женщина 1963 года рождения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он назвал атаку преднамеренной и циничной, отметив, что это доказывает "нацистскую и преступную сущность режима Зеленского".
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горловка, россия, происшествия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Россия, Происшествия, Родион Мирошник
Мирошник рассказал о последствиях украинского обстрела автобуса в Горловке

Мирошник: при обстреле автобуса в Горловке погиб человек, еще 4 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому рейсовому автобусу в донецкой Горловке, в результате погиб мужчина, водитель и трое пассажиров получили ранения, сообщил посол МИД РФ Родион Мирошник.
"В Горловке по улице Вознесенского украинский беспилотник нанес удар по рейсовому гражданскому автобусу. В результате погиб мужчина (данные устанавливаются). Ранения получил водитель автобуса 1971 года рождения и трое пассажиров - мужчины 1991 и 1990 годов рождения, женщина 1963 года рождения", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он назвал атаку преднамеренной и циничной, отметив, что это доказывает "нацистскую и преступную сущность режима Зеленского".
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаРоссияПроисшествияРодион Мирошник
 
 
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