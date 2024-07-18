https://ria.ru/20240718/obstrel-1960586348.html

При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель

При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.07.2024

При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель

Водитель получил легкое ранение при ударе украинского дрона по движущемуся по дороге автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района, госпитализация не... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:28

2024-07-18T21:28

2024-07-18T21:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

октябрьский

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Водитель получил легкое ранение при ударе украинского дрона по движущемуся по дороге автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. На участке автодороги в районе поселка Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказали ему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Новая Нелидовка Белгородского района при падении беспилотника самолетного типа на территории частного домовладения в доме выбило окна, а также посекло забор."В городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, в результате чего в одном из зданий повреждена кровля. В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки дрона повреждена крыша частного дома", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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октябрьский

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вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков