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При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель
При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.07.2024
При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель
Водитель получил легкое ранение при ударе украинского дрона по движущемуся по дороге автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района, госпитализация не... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:28
2024-07-18T21:28
2024-07-18T21:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Водитель получил легкое ранение при ударе украинского дрона по движущемуся по дороге автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского района, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."ВСУ с помощью беспилотников в очередной раз нанесли удары по нашей области. На участке автодороги в районе поселка Октябрьский Белгородского района беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль. Пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой самостоятельно обратился в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказали ему медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в Telegram-канале.Глава области добавил, что в селе Новая Нелидовка Белгородского района при падении беспилотника самолетного типа на территории частного домовладения в доме выбило окна, а также посекло забор."В городе Шебекино дрон-камикадзе сдетонировал на территории промышленного предприятия, в результате чего в одном из зданий повреждена кровля. В селе Козинка Грайворонского городского округа в результате атаки дрона повреждена крыша частного дома", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле белгородского поселка пострадал мирный житель
Водитель пострадал при ударе дрона ВСУ по автомобилю в белгородском поселке