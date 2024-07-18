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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 18.07.2024
При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку с применением дрона-камикадзе, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:03
2024-07-18T19:03
2024-07-18T19:52
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Горловку с применением дрона-камикадзе, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Приходько ранее сообщал, что при атаке беспилотником по Горловке ранения получили четыре мирных жителя.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 17.45 мск атаковали Никитовский район Горловки при помощи БПЛА-камикадзе.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Горловки с БПЛА погиб мирный житель