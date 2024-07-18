https://ria.ru/20240718/obstrel-1960559684.html

При обстреле Белгородской области пострадали два человека

При обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.07.2024

При обстреле Белгородской области пострадали два человека

Украинские дроны атаковали села в двух приграничных районах Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:12

2024-07-18T18:12

2024-07-18T20:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали села в двух приграничных районах Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."<...> В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу. <...> В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина", — написал он.Как уточнил глава региона, мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Другую пострадавшую со ссадинами и ушибами также отпустили домой.По словам Гладкова, административное здание получило значительные повреждения: выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.Ранее в четверг еще три человека пострадали при ударе украинского БПЛА по селу Отрадное. Мужчину с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу, а женщине и 17-летнему подростку с ушибами оказали помощь на месте.После этого днем ВСУ вновь атаковали с помощью дронов Грайворон и два села в Валуйском городском округе, обошлось без пострадавших.Армия противника практически ежедневно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240716/belgorod-1960077335.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков