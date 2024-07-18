При обстреле Белгородской области пострадали два человека
Гладков: 2 человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на села в Белгородской области
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали села в двух приграничных районах Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"<...> В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу. <...> В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина", — написал он.
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Как уточнил глава региона, мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Другую пострадавшую со ссадинами и ушибами также отпустили домой.
По словам Гладкова, административное здание получило значительные повреждения: выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
Ранее в четверг еще три человека пострадали при ударе украинского БПЛА по селу Отрадное. Мужчину с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу, а женщине и 17-летнему подростку с ушибами оказали помощь на месте.
После этого днем ВСУ вновь атаковали с помощью дронов Грайворон и два села в Валуйском городском округе, обошлось без пострадавших.
Армия противника практически ежедневно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
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