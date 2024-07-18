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При обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 18.07.2024 (обновлено: 20:20 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960559684.html
При обстреле Белгородской области пострадали два человека
При обстреле Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.07.2024
При обстреле Белгородской области пострадали два человека
Украинские дроны атаковали села в двух приграничных районах Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:12
2024-07-18T20:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали села в двух приграничных районах Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."&lt;...&gt; В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу. &lt;...&gt; В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина", — написал он.Как уточнил глава региона, мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Другую пострадавшую со ссадинами и ушибами также отпустили домой.По словам Гладкова, административное здание получило значительные повреждения: выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.Ранее в четверг еще три человека пострадали при ударе украинского БПЛА по селу Отрадное. Мужчину с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу, а женщине и 17-летнему подростку с ушибами оказали помощь на месте.После этого днем ВСУ вновь атаковали с помощью дронов Грайворон и два села в Валуйском городском округе, обошлось без пострадавших.Армия противника практически ежедневно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240716/belgorod-1960077335.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгородской области пострадали два человека

Гладков: 2 человека пострадали при атаке БПЛА ВСУ на села в Белгородской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Украинские дроны атаковали села в двух приграничных районах Белгородской области, пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"<...> В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу. <...> В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена одна женщина", — написал он.
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Как уточнил глава региона, мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Другую пострадавшую со ссадинами и ушибами также отпустили домой.
По словам Гладкова, административное здание получило значительные повреждения: выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.
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Ранее в четверг еще три человека пострадали при ударе украинского БПЛА по селу Отрадное. Мужчину с осколочными ранениями отправили в областную клиническую больницу, а женщине и 17-летнему подростку с ушибами оказали помощь на месте.
После этого днем ВСУ вновь атаковали с помощью дронов Грайворон и два села в Валуйском городском округе, обошлось без пострадавших.
Армия противника практически ежедневно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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