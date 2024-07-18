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ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области
ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области - РИА Новости, 18.07.2024
ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области
Увеличилось число обстрелов освобожденных населенных пунктов Купянского района Харьковской области со стороны ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:51
2024-07-18T15:51
2024-07-18T15:55
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Увеличилось число обстрелов освобожденных населенных пунктов Купянского района Харьковской области со стороны ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк."Фиксируется усиление обстрелов мирных населенных пунктов (освобожденных Россией - ред.) Харьковской области со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Лисняк.По его словам, за последние четыре дня ВСУ выпустили по харьковским селам более 320 артиллерийских и минометных снарядов, около 50 снарядов было выпущено с дронов.
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харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области
Глава ВГА Лисняк: ВСУ усилили обстрелы Купянского района Харьковской области
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Увеличилось число обстрелов освобожденных населенных пунктов Купянского района Харьковской области со стороны ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк.
"Фиксируется усиление обстрелов мирных населенных пунктов (освобожденных Россией - ред.) Харьковской области со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Лисняк.
По его словам, за последние четыре дня ВСУ выпустили по харьковским селам более 320 артиллерийских и минометных снарядов, около 50 снарядов было выпущено с дронов.