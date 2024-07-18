https://ria.ru/20240718/obstrel-1960504681.html

ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области

ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области - РИА Новости, 18.07.2024

ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты в Харьковской области

Увеличилось число обстрелов освобожденных населенных пунктов Купянского района Харьковской области со стороны ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:51

2024-07-18T15:51

2024-07-18T15:55

харьковская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Увеличилось число обстрелов освобожденных населенных пунктов Купянского района Харьковской области со стороны ВСУ, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк."Фиксируется усиление обстрелов мирных населенных пунктов (освобожденных Россией - ред.) Харьковской области со стороны вооруженных формирований Украины", - сообщил Лисняк.По его словам, за последние четыре дня ВСУ выпустили по харьковским селам более 320 артиллерийских и минометных снарядов, около 50 снарядов было выпущено с дронов.

https://ria.ru/20240717/podderzhka-1960210849.html

харьковская область

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харьковская область, вооруженные силы украины, происшествия