https://ria.ru/20240718/obstrel-1960378699.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 64 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T00:11
2024-07-18T00:11
2024-07-18T00:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 64 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на горловском направлении. Три обстрела - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 64 боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении семи мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 47 обстрелов.
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донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 64 боеприпаса