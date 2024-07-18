https://ria.ru/20240718/obstrel-1960378699.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.07.2024

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 64 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:11

2024-07-18T00:11

2024-07-18T00:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 64 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов - на донецком направлении. Одиннадцать обстрелов - на горловском направлении. Три обстрела - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 64 боеприпаса. По данным представительства, поступили сведения о ранении семи мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано 47 обстрелов.

https://ria.ru/20240717/obstrel-1960362319.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, сцкк, украина