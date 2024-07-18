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Предусмотреть все: как Новосибирск готовится к зиме

Предусмотреть все: как Новосибирск готовится к зиме - РИА Новости, 18.07.2024

Предусмотреть все: как Новосибирск готовится к зиме

Не секрет, что зимы в Новосибирске, третьем по численности населения городе России, очень суровые. Благодаря резко континентальному климату... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:49

2024-07-18T09:49

2024-07-18T09:49

новосибирск

новосибирская область

максим кудрявцев

олег зыков

жкх

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Не секрет, что зимы в Новосибирске, третьем по численности населения городе России, очень суровые. Благодаря резко континентальному климату двадцати-тридцатиградусные морозы для сибиряков не экзотика, а норма. Но бывает и так, что погода преподносит сюрпризы, и в январе температура воздуха может "перешагнуть" на тепло, через нулевую отметку. Как, например, случилось в прошлом году. Погодные капризы бросают серьезный вызов коммунальным службам – трубопроводы более подвержены дефектам в периоды температурных "качелей".Трубы теплоснабжения – с высоким износом, а лето – короткое. Как город готовится к зиме?Корреспондент РИА Новости Лев Рыжков побывал в одном из крупнейших городов Сибири, пообщался с руководителями жилищно-коммунальных организаций и представителями власти.Роботы и гидравликаЧто надо сделать, чтобы узнать, в каком состоянии труба теплопровода? Одним из наиболее распространенных способов являются гидравлические испытания. В систему отопления нагнетается вода под определенным давлением. Затем специалисты смотрят на показания, по результатам которых выявляют недостатки трубопроводов, арматуры, оборудования."Периоды диагностики гидравлическими испытаниями при помощи передвижных насосных установок сокращают время отключения горячей воды", – говорит генеральный директор АО "СГК – Новосибирск" Дмитрий Перязев.В этом году испытания проводятся в 25 этапов с 15 мая по 9 сентября. Финальный, сентябрьский, этап будет проводиться вообще без отключения потребителей от горячего водоснабжения.В этом году в дополнение к гидравлическим испытаниям будет применен инновационный метод внутритрубной диагностики. Трубопроводы на левом берегу Оби будут исследовать роботы."Внутритрубная диагностика – неразрушающий метод контроля, более современный, основанный на технологии магнитного резонанса. Специальный робот запускается в трубу повышенного диаметра и может по ней ехать 300 метров и более. На 360 градусов происходит осмотр внутритрубного пространства, определяется качество наружной стенки трубопровода, поэтому оператор видит все дефекты", – рассказывает Перязев.В этом году планируется исследовать таким образом 33 километра труб – наиболее проблемные их участки, которые вызывают у специалистов наибольшее количество вопросов."Мы привлекли сервисную организацию, которая владеет этими аппаратами и осуществляет диагностику. Мы сейчас учимся, у нас есть подразделение, которое перенимает опыт. Но, возможно, в следующем году нам придется привлекать и сервисную организацию, и еще работать самим, потому что объем колоссальный. И очень дорого работать с сервисной организацией. Один километр стоит четыре миллиона рублей", – говорит Перязев.По предварительным исследованиям необходимо заменить около 20% обследованных участков.В ценовой зонеРуководитель "СГК-Новосибирск" говорит, что, начиная с 2014-2015 годов, каких-то инвестиций в перекладку сетей, особенно большого диаметра, в городе Новосибирске не проводилось. Сибирская генерирующая компания (СГК) начала работать в регионе 2018 году. Компания купила "Сибэко" – одно из крупнейших в Сибири предприятий, занимающихся генерацией тепловой и электрической энергии, в структуру которой входят пять ТЭЦ на территории Новосибирской области. К этому моменту вопросы обеспечения надежности теплоснабжения и обновления инфраструктуры уже стояли достаточно остро."Той составляющей, которая была в тарифе, оказывалось резко недостаточно. Порядка 800 миллионов рублей на все – и на капитальный ремонт, и на устранение дефектов вместе с восстановлением благоустройства после этих дефектов. Средств не хватало", – говорит Перязев.Распоряжением правительства РФ от 21.01.22 № 55-р Новосибирск был отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. А 1 июля 2022 года закончился переходный период. Все тарифы на тепловую энергию в Новосибирске были упразднены, и стало действовать цена на тепловую энергию в каждой зоне теплоснабжения.Что это значит? Теперь расчеты с единой теплоснабжающей компанией производятся при условии ценового потолка, установленного региональными властями. То есть, плата за тепло не должна быть выше заранее оговоренной величины – в Новосибирске она ниже. Здесь цена на тепло от угольных теплоисточников за одну гигакалорию на 627,59 рублей меньше установленного органом регулирования предельного уровня цены – 2 729,50 рублей.Ценовые зоны нужны для того, чтобы сделать отрасль более предсказуемой. При прежней, тарифной, системе, ввиду непредсказуемости, долгосрочные инвестиции в отрасль были практически невозможны. А если нет инвестиций, то не всегда можно найти средства на модернизацию оборудования, технологий. А работа на устаревшем оборудовании приводит к авариям. Что и показал пример левобережной части Новосибирска.Сейчас, после перехода в ценовую зону, заключаются как концессионные соглашения, так и привлекаются инвестиции. Так, 6,6 миллиарда рублей – это результат заключения с городом Новосибирском двух концессионных соглашений."Общие затраты на подготовку города к отопительному периоду составят 13,2 миллиарда рублей. Если сравнивать с теми цифрами, которые были до вхождения города в ценовую зону, то они отличаются уже в разы. В частности, 6,8 миллиарда будут вложены в объекты генерации, 6,4 миллиарда – планируемые вложения в теплоснабжающую инфраструктуру в 2024 году", – говорит руководитель "СГК-Новосибирск".Всего же, по словам Перязева, планируется выполнить стопроцентную перекладку 36,2 километра труб. С учетом устранения дефектов планируемый объем перекладки, строительства и текущего ремонта трубопроводов до ноября 2024 года составит свыше 70 километров. Это на 60% больше, чем в 2023 году. Но, по словам генерального директора "СГК-Новосибирск", это цифра может быть увеличена примерно на шесть километров – в частности, по результатам внутритрубной диагностики."Полная замена трубопроводов будет произведена на 48 участках. И одновременно с этим в рамках исполнения концессионного соглашения на 23 тепловых пунктах будут проведены мероприятия по повышению надежности и модернизации оборудования. Но приоритет – замена трубопроводов", – говорит Перязев.Что уже делается?Сани, как гласит народная мудрость, надо готовить в теплое время года. И, по сути, единственным временем, когда можно заменить наиболее аварийно-опасные участки системы трубопроводов теплоснабжения, является короткое лето – обычно не более трех месяцев.Мы выезжаем на участок в непосредственной близости к месту, где в январе этого года произошел крупный коммунальный дефект, на несколько дней оставивший без тепла часть домов на левом берегу – на улицу Котовского.Новые трубы, на которые меняют старые, отслужившие свой век, укладываются по немецкой технологии. В Германии срок службы этих труб составляет примерно 100 лет."Сама труба стальная, но на заводе она упаковывается в пенополиуретан, а затем в пластик. Соответственно, уже идет защита от влаги, а основная причина дефектов – это наружная коррозия. Здесь эти риски просто убираются. Внутри этой изоляции – медные проводники. Дальше они между собой собираются, система между собой монтируется", – объясняет Рябенко.При проникновении влаги в пенополиуретан сигнал об увлажнении подается на диспетчерский пульт. И становится точно известно, где именно произошла протечка."Малейшее увлажнение изоляции дает повод сразу выехать на объект. Как правило, любой дефект начинается с игольчатого свища. На этом уровне будем контролировать", – говорит генеральный директор НТСК.Конечно, есть и проблемы. Например, в Новосибирске тепловые коммуникации очень часто пролегают непосредственно под проезжими частями.Гораздо сложнее, если, как на еще одном объекте в Кировском районе, труба теплоснабжения находится непосредственно под домами частного сектора. Договориться со всеми сразу владельцами домов практически нереально."Мы сейчас строим новую линию и в дальнейшем старую выведем из эксплуатации", – говорит генеральный директор Новосибирской топливно-сетевой компании (НТСК) Максим Рябенко.Подрядчики выполняют работу согласно графику."Пока у нас каких-то напряженностей нет, опасений нет. Но очень важно своевременно подготовиться к новому отопительному сезону, чтобы не допускать масштабных аварий", – рассказал журналистам мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.По словам главы городской администрации, и объем работ, и их финансирование увеличены на 25%."После производства работ мы отслеживаем восстановление асфальтовых покрытий и элементов благоустройства, чтобы после в первоочередном порядке вернуть городу первоначальный архитектурный облик", – отметил Кудрявцев.В промышленных масштабахПока подрядные организации меняют старые трубы, крупные объекты инфраструктуры теплоснабжения также готовятся к зиме.Мы приезжаем на крупную теплоэлектроцентраль блочного типа – ТЭЦ-5, расположенную в Первомайском районе Новосибирска. Она обеспечивает теплом и энергией порядка 60% области и 40% областного центра."Наша станция – единственная в России, которая может сжигать четыре вида топлива – уголь (каменный и бурый), природный газ, мазут и водоугольное топливо (водоугольную суспензию). Шесть трубопроводов, общая циркуляция – 26 тысяч кубометров в час. Высота дымовой трубы – 260 метров. Это самое большое сооружение Новосибирской области", – рассказывает генеральный директор ТЭЦ-5 Олег Зыков.Дымовые газы очищаются золоулавливающими установками-электрофильтрами с КПД от 98,5% до 99%."В 2024 году мы произвели на одном энергоблоке текущий ремонт, еще на одном– капитальный. Еще на двух блоках идет текущий ремонт.По инвестпрограмме в этом году мы должны закончить модернизацию на пиковой водогрейной котельной, модернизацию трубопроводов и котла. У нас будет два дополнительных водогрейных котла, можем рассчитывать и для лютых морозов, для пиковой нагрузки. Увеличится надежность теплоснабжения. На перспективу готовимся к подключению новых нагрузок в Новосибирске", – говорит Зыков.Готовится к зиме и перекачивающая насосная станция №2 – единственная на левом берегу. ПНС-2 – старейшая в Новосибирске, она была построена в 1969. Однако, по сути, это новая станция. В 2018-2020 годах была проведена масштабная реконструкция. И сейчас все шесть насосов на ПНС-2 – современные.В 2025 году на ПНС установят еще два насосных агрегата. Мероприятия увеличат пропускную способность ПНС-2, обеспечив возможность подключения новых объектов.Очевидно, что подготовка к будущей зиме ведется в Новосибирске очень серьезно, с учетом всех возможных форсмажорных факторов. При этом, как отметил в беседе с журналистами заместитель губернатора региона Сергей Сёмка, никакой помощи и дотаций от федерального центра Новосибирская область не просит. Единственная помощь – законодательная."Мы обратились в федеральные органы исполнительной власти с тем, что все-таки надо прописывать требования к управляющим организациям, сколько должно быть обслуживающего персонала на квадратные метры. Такие нормативы должны быть. И они должны помочь. Мы понимаем, что сегодня – это услуга рыночная, по управлению жилищным фондом. Но других вариантов нет, чтобы потом не допускать аварий", – сказал Сёмка.

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирск, новосибирская область, максим кудрявцев, олег зыков, жкх