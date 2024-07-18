https://ria.ru/20240718/novorossiysk-1960390426.html
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 18.07.2024
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, в городе звучит сирена. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T05:07
2024-07-18T05:07
2024-07-18T05:13
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, в городе звучит сирена."В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров", - написал он.Глава города призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Кравченко сообщил об опасности атаки безэкипажных катеров