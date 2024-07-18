https://ria.ru/20240718/novorossiysk-1960390426.html

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров - РИА Новости, 18.07.2024

В Новороссийске объявили опасность атаки безэкипажных катеров

Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, в городе звучит сирена. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T05:07

2024-07-18T05:07

2024-07-18T05:13

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров, в городе звучит сирена."В Новороссийске звучит сирена - сигнал "Внимание всем". Атака безэкипажных катеров", - написал он.Глава города призвал сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

https://ria.ru/20240718/sevastopol-1960389678.html

новороссийск

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2024

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)