Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 18.07.2024 (обновлено: 14:37 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/novgorod-1960481994.html
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус - РИА Новости, 18.07.2024
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус
"Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:30
2024-07-18T14:37
происшествия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960483665_5:0:1269:711_1920x0_80_0_0_9426592b5144d3f88f4258853726c8e2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. "Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в четверг около 11:30 на проспекте Гагарина. "Водитель "Газели" при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что за медицинской помощью также обратились двое пассажиров автобуса
https://ria.ru/20240717/lastochka-1960297020.html
https://ria.ru/20240717/dtp-1960320774.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960483665_163:0:1111:711_1920x0_80_0_0_99b543df7b01c430a7be1daa93ab312f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус

В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус, пострадали три человека

© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области "Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде
 Газель врезалась в автобус в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. "Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в четверг около 11:30 на проспекте Гагарина.
На месте столкновения поезда Ласточка с автомобилем в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Ленинградской области "Ласточка" столкнулась с автомобилем
17 июля, 16:57
"Водитель "Газели" при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за медицинской помощью также обратились двое пассажиров автобуса
ДТП в Кировском районе Волгограда - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
В Волгограде шесть человек пострадали в ДТП с фурой
17 июля, 18:10
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала