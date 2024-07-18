https://ria.ru/20240718/novgorod-1960481994.html
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус - РИА Новости, 18.07.2024
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус
"Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:30
2024-07-18T14:30
2024-07-18T14:37
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. "Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в четверг около 11:30 на проспекте Гагарина. "Водитель "Газели" при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что за медицинской помощью также обратились двое пассажиров автобуса
https://ria.ru/20240717/lastochka-1960297020.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус
В Нижнем Новгороде "Газель" врезалась в автобус, пострадали три человека
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. "Газель" врезалась в автобус в Нижнем Новгороде, пострадали три человека, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в четверг около 11:30 на проспекте Гагарина.
"Водитель "Газели" при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за медицинской помощью также обратились двое пассажиров автобуса