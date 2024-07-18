https://ria.ru/20240718/novgorod-1960467103.html
В Нижнем Новгороде экс-судью оштрафовали за инсценировку ДТП
В Нижнем Новгороде экс-судью оштрафовали за инсценировку ДТП - РИА Новости, 18.07.2024
В Нижнем Новгороде экс-судью оштрафовали за инсценировку ДТП
Мирового судью в отставке Юлию Ляшкову из Нижнего Новгорода оштрафовали за инсценировку ДТП, сообщается на сайте Ленинского районного суда. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:48
2024-07-18T13:48
2024-07-18T13:48
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Мирового судью в отставке Юлию Ляшкову из Нижнего Новгорода оштрафовали за инсценировку ДТП, сообщается на сайте Ленинского районного суда. Как следует из материалов дела, 20 декабря 2021 года на улице Заводская в Нижнем Новгороде Ляшкова, управляя автомобилем без оформленного полиса ОСАГО, врезалась в Kia Rio под управлением гражданина Тонкина, после которого скрылась с места происшествия. "Не желая возмещать ущерб за свой счет, Ляшкова решила оформить полис ОСАГО и инсценировать ДТП с тем же участником. Она обратилась к ранее знакомому Нурматову, который достиг договоренности с пострадавшим Тонкиным на инсценировку ДТП. 29 декабря 2021 года участники преступления расположили автомобили в соответствии с ДТП, произошедшим 20 декабря 2021 года, зафиксировали положение автомобилей посредством фотографирования и заполнили извещения о ДТП, внеся заведомо ложные сведения о дате происшествия – 28 декабря 2021 года", - говорится в сообщении. Было возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). "Суд признал виновными Ляшкову, Тонкина, Нурматова… и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240718/sotrudnik-1960463191.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде экс-судью оштрафовали за инсценировку ДТП
Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал экс-судью Ляшкову за инсценировку ДТП