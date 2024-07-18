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Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху - РИА Новости, 18.07.2024
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху
Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:36
2024-07-18T15:36
2024-07-18T15:42
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг пресс-служба полиции. "Киберподразделение... начало расследование предполагаемых угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху... Детективы вычислили подозреваемого, и сегодня он был задержан для допроса, ...по итогам которого состоится слушание о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении полиции. По данным полиции, злоумышленник из северного израильского города Биньямина угрожал главе государства в группе онлайн-мессенджера Telegram.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху
Полиция Израиля арестовала гражданина за угрозы убийства Нетаньяху в соцсетях