https://ria.ru/20240718/netanyakhu-1960499126.html

Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху

Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху - РИА Новости, 18.07.2024

Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху

Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T15:36

2024-07-18T15:36

2024-07-18T15:42

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг пресс-служба полиции. "Киберподразделение... начало расследование предполагаемых угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху... Детективы вычислили подозреваемого, и сегодня он был задержан для допроса, ...по итогам которого состоится слушание о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении полиции. По данным полиции, злоумышленник из северного израильского города Биньямина угрожал главе государства в группе онлайн-мессенджера Telegram.

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху