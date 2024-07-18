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Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху - РИА Новости, 18.07.2024
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15:36 18.07.2024 (обновлено: 15:42 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/netanyakhu-1960499126.html
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху - РИА Новости, 18.07.2024
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху
Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:36
2024-07-18T15:42
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг пресс-служба полиции. "Киберподразделение... начало расследование предполагаемых угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху... Детективы вычислили подозреваемого, и сегодня он был задержан для допроса, ...по итогам которого состоится слушание о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении полиции. По данным полиции, злоумышленник из северного израильского города Биньямина угрожал главе государства в группе онлайн-мессенджера Telegram.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху
Гражданина Израиля арестовали за угрозы убийства Нетаньяху

Полиция Израиля арестовала гражданина за угрозы убийства Нетаньяху в соцсетях

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Израиля арестовала подозреваемого в распространении в социальных сетях угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг пресс-служба полиции.
"Киберподразделение... начало расследование предполагаемых угроз убийства премьер-министра Биньямина Нетаньяху... Детективы вычислили подозреваемого, и сегодня он был задержан для допроса, ...по итогам которого состоится слушание о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении полиции.
По данным полиции, злоумышленник из северного израильского города Биньямина угрожал главе государства в группе онлайн-мессенджера Telegram.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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