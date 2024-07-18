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Словакия и Украина обсудили ограничения на поставки российской нефти - РИА Новости, 18.07.2024
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17:34 18.07.2024 (обновлено: 20:39 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/neft-1960548237.html
Словакия и Украина обсудили ограничения на поставки российской нефти
Словакия и Украина обсудили ограничения на поставки российской нефти - РИА Новости, 18.07.2024
Словакия и Украина обсудили ограничения на поставки российской нефти
Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:34
2024-07-18T20:39
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БРАТИСЛАВА, 18 июл - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса."Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен.Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Однако для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Украина, Словакия, Россия, Экономика, Киев, ЛУКОЙЛ, В мире
Словакия и Украина обсудили ограничения на поставки российской нефти

Министр экономики Словакии обсудила с послом Украины поставки российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 июл - РИА Новости. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что обсудила с послом Украины Мирославом Кастраном ограничения, которые были введены Киевом в отношении транзита части российской нефти, и выразила надежду на решение вопроса.
"Сегодня я говорила с украинским послом в Словакии господином Мирославом Кастраном о текущей ситуации с ограничением части поставок нефти в Словакию из-за украинского санкционного списка", - написала Сакова на своей странице в социальной сети Facebook*.
Она выразила надежду, что данный вопрос будет решен.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
Ранее на этой неделе о прекращении поставок через Украину нефти "Лукойла" сообщал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Западные санкции в декабре 2022 года запретили поставки нефти из России по морю в Евросоюз. Однако для поставок по трубопроводу "Дружба" были сделаны исключения, поскольку нескольким странам, не имеющим выхода к морю, было бы затруднительно найти альтернативных поставщиков. Однако транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии).
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