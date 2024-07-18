https://ria.ru/20240718/naznachenie-1960589035.html
Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента
Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента - РИА Новости, 18.07.2024
Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T22:01
2024-07-18T22:01
2024-07-18T22:08
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента РФ."Назначить Агафонова Дениса Владимировича начальником Экспертного управления президента Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
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россия, политика
Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента
Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента РФ