https://ria.ru/20240718/naznachenie-1960589035.html

Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента

Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента - РИА Новости, 18.07.2024

Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:01

2024-07-18T22:01

2024-07-18T22:08

россия

политика

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-замначальника управления президента по внешней политике Дениса Агафонова главой Экспертного управления президента РФ."Назначить Агафонова Дениса Владимировича начальником Экспертного управления президента Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной и правовой информации.

https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html

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