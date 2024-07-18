https://ria.ru/20240718/nasa-1960380914.html

НАСА из-за превышения бюджета закрыло проект по созданию ровера VIPER

НАСА из-за превышения бюджета закрыло проект по созданию ровера VIPER - РИА Новости, 18.07.2024

НАСА из-за превышения бюджета закрыло проект по созданию ровера VIPER

НАСА из-за многочисленных задержек и увеличения стоимости объявило об отказе от программы по отправке лунохода для изучения Южного полюса Луны, сообщило... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T00:58

2024-07-18T00:58

2024-07-18T00:58

южный полюс

наса

луна

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. НАСА из-за многочисленных задержек и увеличения стоимости объявило об отказе от программы по отправке лунохода для изучения Южного полюса Луны, сообщило ведомство в среду. "После внимательного анализа НАСА объявляет планы о прекращении проекта VIPER (Исследовательский ровер по изучению летучих веществ в районе полюса/Volatiles Investigating Polar Exploration Rover - ред.)", - сообщило ведомство в среду. В качестве обоснования такого решения в НАСА указали на "перенос сроков запуска и риск дальнего роста стоимости" проекта. Первоначально запуск ровера для изучения Южного полюса спутника Земли планировался на 2023 год, но позднее был перенесен на сентябрь 2025 года. В рамках завершения проекта НАСА планирует "разобрать и использовать инструменты VIPER в других лунных миссиях", сообщили в американском космическом агентстве. Однако, добавили в нем, до 1 августа заинтересованные американские или компании стран-партнеров могут обратиться к НАСА для получения уже имеющейся системы ровера. Несмотря на закрытие проекта, НАСА обещает "продолжить искать альтернативные методы реализации многих стоявших перед ровером VIPER целей и поиску доказательств наличия льда на южном полюсе Луны".

https://ria.ru/20240615/starliner-1953058473.html

https://ria.ru/20240412/lokh-ness-1939609113.html

южный полюс

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южный полюс, наса, луна, земля