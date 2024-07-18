https://ria.ru/20240718/napadenie-1960592144.html

В Париже мужчина напал на полицейского с ножом

В Париже мужчина напал на полицейского с ножом - РИА Новости, 18.07.2024

В Париже мужчина напал на полицейского с ножом

В бутике на Елисейских полях мужчина с ножом ранил полицейского, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T22:32

2024-07-18T22:32

2024-07-18T22:32

в мире

париж

франция

сена (река)

жеральд дарманен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. В бутике на Елисейских полях мужчина с ножом ранил полицейского, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. "Офицер полиции стал жертвой нападения в 8-м округе Парижа, когда он прибыл на просьбу охранников магазина. Нападавший был немедленно нейтрализован сотрудниками службы безопасности", - сообщил министр в Х. Как уточняет телеканал BFMTV, речь идет о бутике Louis Vuitton на перекрестке со знаменитой торговой авеню Парижа. Охранники попросили патрулирующих Елисейские поля полицейских вмешаться после того, как в магазин вошел мужчина с ножом. При появлении полиции он начал сопротивляться, а потом совершил нападение, несколько раз ударив полицейского ножом. После нападения другой полицейский открыл огонь. Сообщается, что нападавший находится в критическом состоянии. Пострадавший полицейский доставлен в больницу в тяжелом состоянии: он ранен в шею, но его жизни ничто не угрожает. Накануне в результате наезда автомобиля на террасу парижского ресторана погиб один человек, трем из шести пострадавших была необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, однако позже он был задержан и помещен под стражу. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Инциденты произошли почти за неделю до начала Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон не исключил террористической угрозы 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр, в этом случае её могут перенести с реки Сены на стадион. Он также заявлял, что власти готовят несколько "запасных сценариев" проведения мероприятия на фоне высокого риска теракта в стране.

https://rsport.ria.ru/20240616/germaniya-1953249117.html

https://ria.ru/20240706/frantsija-1957842326.html

париж

франция

сена (река)

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в мире, париж, франция, сена (река), жеральд дарманен, эммануэль макрон