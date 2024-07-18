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В Самаре завели дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата
В Самаре завели дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата - РИА Новости, 18.07.2024
В Самаре завели дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата
Уголовное дело о хулиганстве заведено по информации о нападении в Самаре на депутата Госдумы, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:13
2024-07-18T21:13
2024-07-18T23:21
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве заведено по информации о нападении в Самаре на депутата Госдумы, сообщил СК РФ в Telegram-канале.Ранее депутат ГД Михаил Матвеев выложил несколько видеороликов в своем Telegram-канале, на которых запечатлен конфликт в Самаре, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Депутат заявил, что попытался прекратить конфликт, однако один из мигрантов ударил его по голове, в результате чего Матвеев получил рассечение кожи головы."По информации о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре региональным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении ведомства.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что были задержаны на месте происшествия двое участников конфликта. Позднее она добавила, что сотрудниками полиции пойман и третий злоумышленник."В настоящее время сотрудниками полиции установлены и задержаны все участники конфликта", - добавила Волк в своем Telegram-канале.
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происшествия, самара, россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, михаил матвеев, ирина волк
Происшествия, Самара, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Михаил Матвеев, Ирина Волк
В Самаре завели дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата
СК завел дело о хулиганстве по сообщениям о нападении на депутата ГД в Самаре