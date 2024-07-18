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В Самаре напали на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024
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20:30 18.07.2024 (обновлено: 23:53 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579597.html
В Самаре напали на депутата Госдумы
В Самаре напали на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024
В Самаре напали на депутата Госдумы
Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:30
2024-07-18T23:53
происшествия
михаил матвеев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале.&quot;Я только вышел, достал удостоверение, только сказал &quot;остановитесь&quot; — и сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все&quot;, — отметил Матвеев в публикации.Депутат рассказал, что "группа мигрантов" в составе трех человек "задиралась к прохожим". По его словам, они "избивали людей".Позже депутат опубликовал свое фото в машине скорой помощи.Впоследствии полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Идет розыск третьего.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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происшествия, михаил матвеев, госдума рф, самара
Происшествия, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Самара
В Самаре напали на депутата Госдумы

Депутат Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре, ему разбили голову

© РИА Новости / Анар МовсумовМихаил Матвеев, депутат Госдумы
Михаил Матвеев, депутат Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Михаил Матвеев, депутат Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале.
«

"Я только вышел, достал удостоверение, только сказал "остановитесь" — и сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все", — отметил Матвеев в публикации.

Депутат рассказал, что "группа мигрантов" в составе трех человек "задиралась к прохожим". По его словам, они "избивали людей".
Позже депутат опубликовал свое фото в машине скорой помощи.
© Фото : Telegram-канал Михаила МатвееваДепутат Госдумы Михаил Матвеев после нападения в Самаре
Депутат Госдумы Михаил Матвеев после нападения в Самаре - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Telegram-канал Михаила Матвеева
Депутат Госдумы Михаил Матвеев после нападения в Самаре
Впоследствии полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Идет розыск третьего.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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