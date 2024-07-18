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В Самаре напали на депутата Госдумы

В Самаре напали на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024

В Самаре напали на депутата Госдумы

Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:30

2024-07-18T20:30

2024-07-18T23:53

происшествия

михаил матвеев

госдума рф

самара

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале."Я только вышел, достал удостоверение, только сказал "остановитесь" — и сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все", — отметил Матвеев в публикации.Депутат рассказал, что "группа мигрантов" в составе трех человек "задиралась к прохожим". По его словам, они "избивали людей".Позже депутат опубликовал свое фото в машине скорой помощи.Впоследствии полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Идет розыск третьего.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

https://ria.ru/20240524/proisshestvie-1948067037.html

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происшествия, михаил матвеев, госдума рф, самара