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В Самаре напали на депутата Госдумы
В Самаре напали на депутата Госдумы - РИА Новости, 18.07.2024
В Самаре напали на депутата Госдумы
Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:30
2024-07-18T20:30
2024-07-18T23:53
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Матвеев подвергся нападению со стороны неизвестных, об этом он заявил в Telegram-канале."Я только вышел, достал удостоверение, только сказал "остановитесь" — и сразу получил удар в голову. Рассекли, похоже, мне там все", — отметил Матвеев в публикации.Депутат рассказал, что "группа мигрантов" в составе трех человек "задиралась к прохожим". По его словам, они "избивали людей".Позже депутат опубликовал свое фото в машине скорой помощи.Впоследствии полиция задержала двоих подозреваемых в нападении. Идет розыск третьего.Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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происшествия, михаил матвеев, госдума рф, самара
Происшествия, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Самара
В Самаре напали на депутата Госдумы
Депутат Матвеев заявил, что подвергся нападению в Самаре, ему разбили голову