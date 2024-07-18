https://ria.ru/20240718/namordnik-1960535635.html

Депутата от Румынии вывели с заседания Европарламента в наморднике

Депутата от Румынии вывели с заседания Европарламента в наморднике - РИА Новости, 18.07.2024

Депутата от Румынии вывели с заседания Европарламента в наморднике

Депутата от Румынии — лидера партии S.O.S. Romania Диану Шошоакэ вывели с заседания Европарламента после того, как она надела на себя намордник, сообщил ее... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:00

2024-07-18T17:00

2024-07-18T19:51

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КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Депутата от Румынии — лидера партии S.O.S. Romania Диану Шошоакэ вывели с заседания Европарламента после того, как она надела на себя намордник, сообщил ее коллега Луис Лазарус. Лазарус выложил в соцсетях видеозапись того, как Шошоакэ по требованию главы Европарламента Роберты Метсолы выводят из зала за то, что "она выступала за свободу слова и веру в Бога". Шошоакэ несколько раз прерывала выступающих с трибуны, поэтому после очередного замечания было решено удалить ее из зала, в ответ на это Шошоакэ надела на себя намордник. "Я могу делать все, что хочу, у меня есть право говорить, я была выбрана румынами — а вы убиваете людей в Румынии. Это мешок для этих людей (депутат показала большой мешок для мусора. — Прим. ред.), вы убиваете людей, не трогайте меня. Свобода слова! Сообщение от Румынии: уберите руки от Румынии, позор вам, не убивайте людей!" — заявила Шошоакэ перед тем, как покинуть заседание. В кулуарах Европарламента политик заявила журналистам, что в самой Румынии тоже нет свободы слова, поэтому она решила говорить от имени граждан. Она также добавила, что принесла на заседание с собой икону, потому что выступает против навязывания румынам ЛГБТ*-ценностей. Заявление Шошоакэ об "убийстве румын", вероятно, связано с переизбранием Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Евродепутат винит ее в продвижении кампании по вакцинации против коронавируса, которая якобы привела к смерти жителей Румынии. Кроме того, Шошоакэ выступает против поддержки Украины, поскольку опасается, что Румынию втянут "в чужую войну". Согласно регламенту Европарламента, если Шошоакэ и дальше будет нарушать порядок в зале заседания, ее могут отстранить от участия в заседаниях, лишить права выполнять определенные функции или входить в состав официальных делегаций.* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20230505/rumyny-1870042464.html

https://ria.ru/20240627/rumyniya-1955945822.html

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в мире, румыния, россия, украина, роберта метсола, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия