Рейтинг@Mail.ru
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
13:48 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/nakazanie-1960466878.html
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке - РИА Новости, 18.07.2024
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство областного центра намерены ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства в Липецке и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:48
2024-07-18T13:48
липецкая область
жкх
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/02/1552190223_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_fd3915e148b11e634164ce6ac76e9ed7.jpg
ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство областного центра намерены ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства в Липецке и внести изменения в действующее законодательство, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По мнению властей, действующие сегодня санкции в виде штрафов за парковку на газонах, самовольную установку шлагбаумов и цепей на общественных территориях, ненадлежащие содержание собственниками фасадов зданий, нанесение рисунков на стены домов и другие нарушения не являются эффективными профилактическими мерами. В связи с этим, в регионе рассматривается необходимость ужесточения ответственности за нарушение правил благоустройства на региональном уровне и внесения соответствующих изменений в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. "Неработающие законы нужно менять – ужесточать ответственность. До 15 августа вместе с командой мэрии проработаем возможность внесения изменений не только в правила благоустройства Липецка, но и в региональные акты, а также подготовим предложения по изменению федерального законодательства", — процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе регионально правительства.
https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html
липецкая область
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/02/1552190223_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_4074cfc1e0275840afcf60e71eca1e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов

Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШлагбаум во дворе
Шлагбаум во дворе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Шлагбаум во дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство областного центра намерены ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства в Липецке и внести изменения в действующее законодательство, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По мнению властей, действующие сегодня санкции в виде штрафов за парковку на газонах, самовольную установку шлагбаумов и цепей на общественных территориях, ненадлежащие содержание собственниками фасадов зданий, нанесение рисунков на стены домов и другие нарушения не являются эффективными профилактическими мерами.
В связи с этим, в регионе рассматривается необходимость ужесточения ответственности за нарушение правил благоустройства на региональном уровне и внесения соответствующих изменений в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях.
"Неработающие законы нужно менять – ужесточать ответственность. До 15 августа вместе с командой мэрии проработаем возможность внесения изменений не только в правила благоустройства Липецка, но и в региональные акты, а также подготовим предложения по изменению федерального законодательства", — процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе регионально правительства.
В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Усмани Липецкой области закончили благоустройство набережной
19 апреля, 16:28
 
Липецкая областьЖКХЛипецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала