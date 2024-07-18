https://ria.ru/20240718/nakazanie-1960466878.html
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке - РИА Новости, 18.07.2024
Наказание за нарушение правил благоустройства хотят ужесточить в Липецке
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство областного центра намерены ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства в Липецке и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:48
2024-07-18T13:48
2024-07-18T13:48
липецкая область
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липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство областного центра намерены ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства в Липецке и внести изменения в действующее законодательство, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По мнению властей, действующие сегодня санкции в виде штрафов за парковку на газонах, самовольную установку шлагбаумов и цепей на общественных территориях, ненадлежащие содержание собственниками фасадов зданий, нанесение рисунков на стены домов и другие нарушения не являются эффективными профилактическими мерами. В связи с этим, в регионе рассматривается необходимость ужесточения ответственности за нарушение правил благоустройства на региональном уровне и внесения соответствующих изменений в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях. "Неработающие законы нужно менять – ужесточать ответственность. До 15 августа вместе с командой мэрии проработаем возможность внесения изменений не только в правила благоустройства Липецка, но и в региональные акты, а также подготовим предложения по изменению федерального законодательства", — процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе регионально правительства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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жкх, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, ЖКХ, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и руководство областного центра намерены ужесточить ответственность за нарушения правил благоустройства в Липецке и внести изменения в действующее законодательство, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По мнению властей, действующие сегодня санкции в виде штрафов за парковку на газонах, самовольную установку шлагбаумов и цепей на общественных территориях, ненадлежащие содержание собственниками фасадов зданий, нанесение рисунков на стены домов и другие нарушения не являются эффективными профилактическими мерами.
В связи с этим, в регионе рассматривается необходимость ужесточения ответственности за нарушение правил благоустройства на региональном уровне и внесения соответствующих изменений в Кодекс Липецкой области
об административных правонарушениях.
"Неработающие законы нужно менять – ужесточать ответственность. До 15 августа вместе с командой мэрии проработаем возможность внесения изменений не только в правила благоустройства Липецка, но и в региональные акты, а также подготовим предложения по изменению федерального законодательства", — процитировали губернатора Артамонова в пресс-службе регионально правительства.