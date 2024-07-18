https://ria.ru/20240718/nablyudenie-1960543945.html

США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ

США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ

Правительство США на протяжении нескольких десятков лет осуществляло наблюдение за Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ныне занимающим должность президента Бразилии, РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:16

2024-07-18T17:16

2024-07-18T17:17

в мире

сша

бразилия

луис инасиу лула да силва

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Правительство США на протяжении нескольких десятков лет осуществляло наблюдение за Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ныне занимающим должность президента Бразилии, сообщила газета Folha de S.Paulo. "Различные органы правительства США наблюдали за президентом Лулой да Силвой, собрав не менее 819 документов из 3300 страниц. Информация была предоставлена американским правительством биографу президента, писателю Фернанду Мораису. Данные относятся к периоду с 1966 по 2019 год", - отмечает СМИ. Большинство документов было собрано ЦРУ. Хотя они охватывают период с 1966 года, до сих пор нет информации о том, когда власти США составили первую запись о Луле да Силве. Действующий президент Бразилии родился в 1945 году. В 1966 году он работал на металлургическом заводе и участвовал в деятельности местного профсоюза. Политическую карьеру Лула да Силва начал лишь в 1980 году, когда была основана Партия трудящихся левого толка. В первый раз стал президентом страны в 2003 году, занимал эту должность до 2011 года. Вновь возглавил государство в январе 2023 года.

https://ria.ru/20240516/aydnlk-1946321450.html

сша

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, бразилия, луис инасиу лула да силва, центральное разведывательное управление (цру)