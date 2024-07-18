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США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
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17:16 18.07.2024 (обновлено: 17:17 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/nablyudenie-1960543945.html
США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ
США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024
США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ
Правительство США на протяжении нескольких десятков лет осуществляло наблюдение за Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ныне занимающим должность президента Бразилии, РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:16
2024-07-18T17:17
в мире
сша
бразилия
луис инасиу лула да силва
центральное разведывательное управление (цру)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Правительство США на протяжении нескольких десятков лет осуществляло наблюдение за Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ныне занимающим должность президента Бразилии, сообщила газета Folha de S.Paulo. "Различные органы правительства США наблюдали за президентом Лулой да Силвой, собрав не менее 819 документов из 3300 страниц. Информация была предоставлена американским правительством биографу президента, писателю Фернанду Мораису. Данные относятся к периоду с 1966 по 2019 год", - отмечает СМИ. Большинство документов было собрано ЦРУ. Хотя они охватывают период с 1966 года, до сих пор нет информации о том, когда власти США составили первую запись о Луле да Силве. Действующий президент Бразилии родился в 1945 году. В 1966 году он работал на металлургическом заводе и участвовал в деятельности местного профсоюза. Политическую карьеру Лула да Силва начал лишь в 1980 году, когда была основана Партия трудящихся левого толка. В первый раз стал президентом страны в 2003 году, занимал эту должность до 2011 года. Вновь возглавил государство в январе 2023 года.
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в мире, сша, бразилия, луис инасиу лула да силва, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США десятилетиями вели наблюдение за президентом Бразилии, пишут СМИ

Folha de S.Paulo: США несколько десятков лет следили за Лулой да Силвой

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июл - РИА Новости. Правительство США на протяжении нескольких десятков лет осуществляло наблюдение за Луисом Инасиу Лулой да Силвой, ныне занимающим должность президента Бразилии, сообщила газета Folha de S.Paulo.
"Различные органы правительства США наблюдали за президентом Лулой да Силвой, собрав не менее 819 документов из 3300 страниц. Информация была предоставлена американским правительством биографу президента, писателю Фернанду Мораису. Данные относятся к периоду с 1966 по 2019 год", - отмечает СМИ.
Большинство документов было собрано ЦРУ. Хотя они охватывают период с 1966 года, до сих пор нет информации о том, когда власти США составили первую запись о Луле да Силве.
Действующий президент Бразилии родился в 1945 году. В 1966 году он работал на металлургическом заводе и участвовал в деятельности местного профсоюза.
Политическую карьеру Лула да Силва начал лишь в 1980 году, когда была основана Партия трудящихся левого толка. В первый раз стал президентом страны в 2003 году, занимал эту должность до 2011 года. Вновь возглавил государство в январе 2023 года.
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В миреСШАБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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