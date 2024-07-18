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По следам "черного копателя". Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры - РИА Новости, 18.07.2024
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Наука
 
03:00 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/muzey-1960276667.html
По следам "черного копателя". Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры
По следам "черного копателя". Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры - РИА Новости, 18.07.2024
По следам "черного копателя". Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры
Наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры раскопали на днях российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Редкую археологическую находку... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T03:00
2024-07-18T03:00
наука
куликово поле (заповедник)
что не найдешь в учебнике
наука
археология
тула
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры раскопали на днях российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Редкую археологическую находку обнаружили в рамках научного исследования селища у деревни Барыбинки, где в 2022 году был задержан "черный копатель", который в ходе незаконных раскопок на территории Большой Тулы нашел уникальный клад женских украшений эпохи среднесарматской культуры."Сохранилась только одна половина наконечника на кожаный пояс. Она крепилась на кожу специальной заклепкой. На ней мы четко видим изображение: это тамга – сарматский знак, очень распространенный в первые века нашей эры", – рассказал РИА Новости начальник экспедиции, кандидат исторических наук Евгений Столяров, добавив, что подобные наконечники выполнялись именно в это время.При этом он подчеркнул, что наконечник на пояс относится к одному времени бытования, что и клад женских украшений.Напомним, что в 2022 году сотрудники ФСБ по Тульской области задержали "черного копателя" и изъяли у него более полутора тысяч предметов, включая многовитковые спиралевидные браслеты, перстни, детали ожерелья, спиральные диадемы и другие украшения. Клад женских украшений I-II веков нашей эры, представляющий собой уникальный комплекс эпохи среднесарматской культуры, был передан в фонды Государственного музея-заповедника "Куликово поле".Чтобы выяснить обстоятельства происхождения клада, археологи организовали раскопки на месте, где он был обнаружен. По словам археологов, клад был спрятан на территории селища, сохранившегося в лесном массиве Щегловской засеки. Древнее поселение располагалось на безымянном притоке реки Синетулицы. Как выяснили ученые, поселение было обжитым в разные эпохи – совсем недолго в первые века нашей эры и в Средневековье (XIV-XV века).Клад был зарыт в заброшенной постройке. В той ее части, которая была исследована в ходе раскопок, ученые обнаружили находки близкие к кладу по времени, но в основном – средневекового периода. Среди свидетельств жизни ранних поселенцев – многочисленные фрагменты грубой лепной керамики, трехлопастный черешковый наконечник стрелы. О культуре эпохи Средневековья свидетельствуют колечко, фрагмент бронзового изделия и оплавок цветного металла, перстни, бронзовый энколпион с изображением Никиты Бесогона, фрагменты нательных крестов, ножи, коса горбуша, наконечник стрелы и другие.Как стало известно РИА Новости, археологи музея-заповедника "Куликово поле" намерены раскопать полностью пространство постройки, где был спрятан клад. "Исследования на селище у деревни Барыбинки вошли в программу изучения этнокультурной ситуации в эпоху раннежелезного века на территории Верхнеокского региона", – отметил Евгений Столяров. По его словам, итоги работ будут опубликованы, а сам клад – представлен на выставке в Пространстве "Археология" в Музейном квартале Тулы" в конце 2024 года.
https://ria.ru/20240709/nauka-1958227605.html
https://ria.ru/20231019/muzey-1903831725.html
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куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, наука, археология, тула, социальный навигатор
Наука, Куликово поле (заповедник), Что не найдешь в учебнике, Наука, Археология, Тула, Социальный навигатор

По следам "черного копателя". Найден наконечник пояса I-II веков нашей эры

© Фото : Евгений СтоляровНаконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры
Наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Евгений Столяров
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Наконечник пояса с тамгой I-II веков нашей эры раскопали на днях российские археологи музея-заповедника "Куликово поле". Редкую археологическую находку обнаружили в рамках научного исследования селища у деревни Барыбинки, где в 2022 году был задержан "черный копатель", который в ходе незаконных раскопок на территории Большой Тулы нашел уникальный клад женских украшений эпохи среднесарматской культуры.
«
"Сохранилась только одна половина наконечника на кожаный пояс. Она крепилась на кожу специальной заклепкой. На ней мы четко видим изображение: это тамга – сарматский знак, очень распространенный в первые века нашей эры", – рассказал РИА Новости начальник экспедиции, кандидат исторических наук Евгений Столяров, добавив, что подобные наконечники выполнялись именно в это время.
При этом он подчеркнул, что наконечник на пояс относится к одному времени бытования, что и клад женских украшений.
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Напомним, что в 2022 году сотрудники ФСБ по Тульской области задержали "черного копателя" и изъяли у него более полутора тысяч предметов, включая многовитковые спиралевидные браслеты, перстни, детали ожерелья, спиральные диадемы и другие украшения. Клад женских украшений I-II веков нашей эры, представляющий собой уникальный комплекс эпохи среднесарматской культуры, был передан в фонды Государственного музея-заповедника "Куликово поле".
Чтобы выяснить обстоятельства происхождения клада, археологи организовали раскопки на месте, где он был обнаружен. По словам археологов, клад был спрятан на территории селища, сохранившегося в лесном массиве Щегловской засеки. Древнее поселение располагалось на безымянном притоке реки Синетулицы. Как выяснили ученые, поселение было обжитым в разные эпохи – совсем недолго в первые века нашей эры и в Средневековье (XIV-XV века).
Клад был зарыт в заброшенной постройке. В той ее части, которая была исследована в ходе раскопок, ученые обнаружили находки близкие к кладу по времени, но в основном – средневекового периода. Среди свидетельств жизни ранних поселенцев – многочисленные фрагменты грубой лепной керамики, трехлопастный черешковый наконечник стрелы. О культуре эпохи Средневековья свидетельствуют колечко, фрагмент бронзового изделия и оплавок цветного металла, перстни, бронзовый энколпион с изображением Никиты Бесогона, фрагменты нательных крестов, ножи, коса горбуша, наконечник стрелы и другие.
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19 октября 2023, 13:48
Как стало известно РИА Новости, археологи музея-заповедника "Куликово поле" намерены раскопать полностью пространство постройки, где был спрятан клад. "Исследования на селище у деревни Барыбинки вошли в программу изучения этнокультурной ситуации в эпоху раннежелезного века на территории Верхнеокского региона", – отметил Евгений Столяров.
По его словам, итоги работ будут опубликованы, а сам клад – представлен на выставке в Пространстве "Археология" в Музейном квартале Тулы" в конце 2024 года.
 
НаукаКуликово поле (заповедник)Что не найдешь в учебникеНаукаАрхеологияТулаСоциальный навигатор
 
 
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