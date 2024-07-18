https://ria.ru/20240718/moskva-1960483406.html

Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары

Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары - РИА Новости, 18.07.2024

Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары

Из-за жаркой погоды в столице и Подмосковье появились южные виды ос, рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей "Москва". РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:38

2024-07-18T14:38

2024-07-18T15:03

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Из-за жаркой погоды в столице и Подмосковье появились южные виды ос, рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей "Москва"."В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы", — цитирует издание эксперта.Также Хряпин рассказал о других южных видах насекомых и членистоногих, которые закрепились в столице, например богомолах, испанских слизнях и пауках аргиопа Брюнниха. По словам эксперта, защищаясь, этот хищник может больно кусаться, но его яд не смертелен.

https://ria.ru/20240711/leto-1959101806.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)