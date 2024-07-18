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Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары - РИА Новости, 18.07.2024
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14:38 18.07.2024 (обновлено: 15:03 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/moskva-1960483406.html
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары - РИА Новости, 18.07.2024
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары
Из-за жаркой погоды в столице и Подмосковье появились южные виды ос, рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей "Москва". РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:38
2024-07-18T15:03
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Из-за жаркой погоды в столице и Подмосковье появились южные виды ос, рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей "Москва"."В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы", — цитирует издание эксперта.Также Хряпин рассказал о других южных видах насекомых и членистоногих, которые закрепились в столице, например богомолах, испанских слизнях и пауках аргиопа Брюнниха. По словам эксперта, защищаясь, этот хищник может больно кусаться, но его яд не смертелен.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Москвичей предупредили о появлении гигантских насекомых из-за жары

Энтомолог Хряпин: в Москве из-за жары появились крупные осы и ядовитые пауки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парке Зарядье в Москве
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Из-за жаркой погоды в столице и Подмосковье появились южные виды ос, рассказал энтомолог Роман Хряпин агентству городских новостей "Москва".
"В Московском регионе стали фиксировать осу пелопею — это южный вид ос, которые охотятся на пауков. Их можно встретить в домах у нас, они строят гнезда из глины. Это одиночная особь, поэтому опасности они не представляют. Гигантские сколии совсем недавно появились — самые крупные осы", — цитирует издание эксперта.
Также Хряпин рассказал о других южных видах насекомых и членистоногих, которые закрепились в столице, например богомолах, испанских слизнях и пауках аргиопа Брюнниха. По словам эксперта, защищаясь, этот хищник может больно кусаться, но его яд не смертелен.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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