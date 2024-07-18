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Четыре улицы в центре Москвы на выходные станут пешеходными - РИА Новости, 18.07.2024
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13:05 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/moskva-1960455042.html
Четыре улицы в центре Москвы на выходные станут пешеходными
Четыре улицы в центре Москвы на выходные станут пешеходными - РИА Новости, 18.07.2024
Четыре улицы в центре Москвы на выходные станут пешеходными
Четыре улицы в центре Москвы закроют для движения автомобилей с 06.00 субботы до 23.59 воскресенья в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве", сообщается в РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:05
2024-07-18T13:05
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четыре улицы в центре Москвы закроют для движения автомобилей с 06.00 субботы до 23.59 воскресенья в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. &quot;Двадцатого и двадцать первого июля четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными в связи с проведением фестиваля &quot;Лето в Москве&quot;. Движение для транспорта будет закрыто с 06.00 20 июля до 23.59 21 июля: на Большой Никитской улице, на Малой Бронной улице, на улице Большая Дмитровка, в Газетном переулке, на прилегающих улицах/переулках&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что на время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках будет организовано двустороннее движение. Также с 00.00 19 июля до 23.59 21 июля будет запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а еще в таких переулках как: Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный. "Также обращаем внимание, что в районе проведения фестиваля запрещено движение СИМ и велосипедов. Чтобы быстро и удобно добраться до фестивальных площадок, воспользуйтесь метро", - рассказали в дептрансе.
https://ria.ru/20240712/festival-1959082350.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Четыре улицы в центре Москвы на выходные станут пешеходными

Четыре улицы в центре Москвы закроют для автомобилей и велосипедов на выходные

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБольшая Никитская улица в Москве
Большая Никитская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Большая Никитская улица в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Четыре улицы в центре Москвы закроют для движения автомобилей с 06.00 субботы до 23.59 воскресенья в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«

"Двадцатого и двадцать первого июля четыре улицы в центре Москвы станут пешеходными в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве". Движение для транспорта будет закрыто с 06.00 20 июля до 23.59 21 июля: на Большой Никитской улице, на Малой Бронной улице, на улице Большая Дмитровка, в Газетном переулке, на прилегающих улицах/переулках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время проведения фестиваля в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках будет организовано двустороннее движение. Также с 00.00 19 июля до 23.59 21 июля будет запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а еще в таких переулках как: Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский, Калашный.
"Также обращаем внимание, что в районе проведения фестиваля запрещено движение СИМ и велосипедов. Чтобы быстро и удобно добраться до фестивальных площадок, воспользуйтесь метро", - рассказали в дептрансе.
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