https://ria.ru/20240718/moskva-1960448604.html
В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет
В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет - РИА Новости, 18.07.2024
В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет
Росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося днем вынести из московского супермаркета полную корзину с продуктами, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:34
2024-07-18T12:34
2024-07-18T12:38
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося днем вынести из московского супермаркета полную корзину с продуктами, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по столице. "Приезжий мужчина, решив полакомиться местными деликатесами, набрал в одном из супермаркетов полную корзину продуктов и направился к выходу, даже и не собираясь их оплачивать", - говорится в сообщении.На кадрах, опубликованных Росгвардией, мужчина в дневное время уверенно выходит из магазина с полной корзиной продуктов. Охранник пробует остановить "покупателя", но тот ни в какую не желает расставаться с украденным. С помощью второго охранника корзинку у него все же отобрали и вызвали правоохранителей. В разговоре с росгвардейцами 35-летний мужчина заявил: "Хотел просто. Не получилось".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва, Происшествия
В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет
В Москве задержали мужчину, пытавшегося вынести из магазина корзину с продуктами