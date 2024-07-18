https://ria.ru/20240718/moskva-1960448604.html

В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет

В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет - РИА Новости, 18.07.2024

В Москве приезжий мужчина попытался дерзко ограбить супермаркет

Росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося днем вынести из московского супермаркета полную корзину с продуктами, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:34

2024-07-18T12:34

2024-07-18T12:38

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося днем вынести из московского супермаркета полную корзину с продуктами, сообщается в Telegram-канале ГУ Росгвардии по столице. "Приезжий мужчина, решив полакомиться местными деликатесами, набрал в одном из супермаркетов полную корзину продуктов и направился к выходу, даже и не собираясь их оплачивать", - говорится в сообщении.На кадрах, опубликованных Росгвардией, мужчина в дневное время уверенно выходит из магазина с полной корзиной продуктов. Охранник пробует остановить "покупателя", но тот ни в какую не желает расставаться с украденным. С помощью второго охранника корзинку у него все же отобрали и вызвали правоохранителей. В разговоре с росгвардейцами 35-летний мужчина заявил: "Хотел просто. Не получилось".

https://ria.ru/20240711/podmoskove-1958951503.html

москва

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, происшествия