https://ria.ru/20240718/moskva-1960406637.html
Костомаровский мост в центре Москвы отремонтируют
Костомаровский мост в центре Москвы отремонтируют - РИА Новости, 18.07.2024
Костомаровский мост в центре Москвы отремонтируют
Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют Костомаровский мост в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:30
2024-07-18T09:30
2024-07-18T09:30
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петр бирюков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют Костомаровский мост в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Костомаровский мост в Таганском районе, который был построен в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью не закрывается, вводится поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта меняем гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Одновременно проводим ремонт тротуаров, лестничных сходов и несущих конструкций сооружения. В настоящее время выполнено уже около 20% от общего объема работ, планируем их завершить до конца этого года. Ремонт не затрагивает трамвайные рельсы", - отметил Бирюков. Он добавил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.
https://ria.ru/20240717/moskva-1960224762.html
https://ria.ru/20240717/blagoustroystvo-1960170530.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют Костомаровский мост в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Костомаровский мост в Таганском районе, который был построен в 1941 году на месте старого кирпичного арочного моста и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью не закрывается, вводится поэтапное перекрытие полос.
"В рамках проекта меняем гидроизоляцию, деформационные швы и асфальтобетонное покрытие. Одновременно проводим ремонт тротуаров, лестничных сходов и несущих конструкций сооружения. В настоящее время выполнено уже около 20% от общего объема работ, планируем их завершить до конца этого года. Ремонт не затрагивает трамвайные рельсы", - отметил Бирюков.
Он добавил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.