https://ria.ru/20240718/moshenniki-1960559016.html
В Чувашии бизнес-коуч перевела мошенникам 16 миллионов рублей
В Чувашии бизнес-коуч перевела мошенникам 16 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2024
В Чувашии бизнес-коуч перевела мошенникам 16 миллионов рублей
Консультант по личностному росту из Чебоксар перевела мошенникам почти 16 миллионов рублей через банкомат с ростовой фигурой полицейского, предупреждающего об... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T18:10
2024-07-18T18:10
2024-07-18T18:10
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости. Консультант по личностному росту из Чебоксар перевела мошенникам почти 16 миллионов рублей через банкомат с ростовой фигурой полицейского, предупреждающего об аферистах, сообщает МВД Чувашии. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ей сообщили о мошенниках, которые якобы получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг и могут похитить сбережения, а также оформить кредиты на ее имя. Чтобы избежать потерь, бизнес-коучу посоветовали срочно открыть единый счет, а на время его оформления отправить сбережения на "счета страховых агентов". В ходе переговоров через мессенджеры в подтверждение своих слов неизвестные отправляли ей различные "справки" и другие электронные документы якобы из госструктур. В итоге женщина перевела мошенникам почти 16 миллионов рублей, из которых около 3,5 миллионов рублей она взяла в кредит. Потерпевшая была уверена, что потом сможет получить все средства обратно. "Примечательно, что деньги доверчивая горожанка переводила через банкомат, где установлена ростовая фигура полицейского с информацией о мошенниках", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
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происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
В Чувашии бизнес-коуч перевела мошенникам 16 миллионов рублей
Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 млн руб через банкомат
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл — РИА Новости.
Консультант по личностному росту из Чебоксар перевела мошенникам почти 16 миллионов рублей через банкомат с ростовой фигурой полицейского, предупреждающего об аферистах, сообщает МВД
Чувашии.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ей сообщили о мошенниках, которые якобы получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг и могут похитить сбережения, а также оформить кредиты на ее имя. Чтобы избежать потерь, бизнес-коучу посоветовали срочно открыть единый счет, а на время его оформления отправить сбережения на "счета страховых агентов".
В ходе переговоров через мессенджеры в подтверждение своих слов неизвестные отправляли ей различные "справки" и другие электронные документы якобы из госструктур. В итоге женщина перевела мошенникам почти 16 миллионов рублей, из которых около 3,5 миллионов рублей она взяла в кредит. Потерпевшая была уверена, что потом сможет получить все средства обратно.
"Примечательно, что деньги доверчивая горожанка переводила через банкомат, где установлена ростовая фигура полицейского с информацией о мошенниках", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ
"Мошенничество".