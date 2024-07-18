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Минцифры опровергло сообщения о возможности кражи квартиры на "Госуслугах" - РИА Новости, 18.07.2024
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15:21 18.07.2024 (обновлено: 17:04 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/moshenniki-1960494791.html
Минцифры опровергло сообщения о возможности кражи квартиры на "Госуслугах"
Минцифры опровергло сообщения о возможности кражи квартиры на "Госуслугах" - РИА Новости, 18.07.2024
Минцифры опровергло сообщения о возможности кражи квартиры на "Госуслугах"
Мошенники не могут завладеть чужим жильем с помощью "Госуслуг", на портале нет функционала, позволяющего проводить сделки с недвижимостью, рассказало Минцифры в РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:21
2024-07-18T17:04
общество
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мошенники не могут завладеть чужим жильем с помощью "Госуслуг", на портале нет функционала, позволяющего проводить сделки с недвижимостью, рассказало Минцифры в Telegram-канале. "Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", — сообщили в министерстве.О том, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью жертвы, написала Газета.Ru. Комментируя ситуацию, ведомство отметило, что заявление нужно подписывать в приложении "Госключ", а решение о регистрации Росреестр принимает только после тщательной проверки.Подделка электронной подписи также невозможна, продолжили в ведомстве. Так, чтобы выпустить сертификат нужно на каждом новом гаджете ввести логин и пароль от "Госуслуг" и подтвердить вход двухфакторной аутентификацией. После этого подтверждается номер телефона, придумывается восьмизначный пароль, а личность удостоверяется с помощью загранпаспорта, биометрии или очно.При этом использовать "Госключ" может только владелец электронной подписи на своем устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить пароль, а восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность.
https://ria.ru/20240328/moshenniki-1936282123.html
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Новости
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общество, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Минцифры опровергло сообщения о возможности кражи квартиры на "Госуслугах"

Минцифры: мошенники не смогут завладеть чужой квартирой на "Госуслугах"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПриложение "Госуслуги" на экране смартфона
Приложение Госуслуги на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Приложение "Госуслуги" на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мошенники не могут завладеть чужим жильем с помощью "Госуслуг", на портале нет функционала, позволяющего проводить сделки с недвижимостью, рассказало Минцифры в Telegram-канале.
"Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности", — сообщили в министерстве.
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О том, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через "Госуслуги", завладев электронной цифровой подписью жертвы, написала Газета.Ru.
Комментируя ситуацию, ведомство отметило, что заявление нужно подписывать в приложении "Госключ", а решение о регистрации Росреестр принимает только после тщательной проверки.
Подделка электронной подписи также невозможна, продолжили в ведомстве. Так, чтобы выпустить сертификат нужно на каждом новом гаджете ввести логин и пароль от "Госуслуг" и подтвердить вход двухфакторной аутентификацией. После этого подтверждается номер телефона, придумывается восьмизначный пароль, а личность удостоверяется с помощью загранпаспорта, биометрии или очно.
При этом использовать "Госключ" может только владелец электронной подписи на своем устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить пароль, а восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность.
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ОбществоРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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