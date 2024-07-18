https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960571298.html

Блок "Победа" привлек финансирование на инфраструктурные проекты в Молдавии

Блок "Победа" привлек финансирование на инфраструктурные проекты в Молдавии - РИА Новости, 18.07.2024

Блок "Победа" привлек финансирование на инфраструктурные проекты в Молдавии

Лидер оппозиционного блока "Победа" в Молдавии Илан Шор объявил в своем Telegram-канале о подписании соглашения с АНО "Евразия" о выделении 250 миллионов... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:24

2024-07-18T19:24

2024-07-18T19:24

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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Победа" в Молдавии Илан Шор объявил в своем Telegram-канале о подписании соглашения с АНО "Евразия" о выделении 250 миллионов долларов на реализацию инфраструктурных проектов в республике. "Пока (президент страны) Санду рассказывает сказки про Европу, вместе с нашими партнерами из России мы делаем конкретные дела. Сегодня мы подписали важнейшее соглашение с АНО "Евразия" о выделении 250 млн долларов на реализацию инфраструктурных проектов в Молдавии", - написал Шор. Политик подчеркнул, что это "достаточно большая сумма, чтобы начать большую стройку в стране". "Мы сможем создать и много рабочих мест, которых сегодня так не хватает в Молдавии", - добавил он. Шор также отметил, что данное соглашение станет важным шагом к улучшению инфраструктуры и экономики Молдавии, демонстрируя на практике положительные результаты сотрудничества с российскими партнерами. Политик подчеркнул, что его команда на протяжении многих лет реализует инфраструктурные проекты в республике. "В ряде районов Молдавии мы показали свою эффективность, развили инфраструктуру, решили многие социальные и экономические проблемы. Люди увидели, что в Молдавии можно жить хорошо. Подчеркну: не в Европе, а в Молдавии", - отметил Шор. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.

https://ria.ru/20240718/moldavija-1960517559.html

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молдавия, россия, илан шор, в мире, евросоюз