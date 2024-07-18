https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960556415.html

Запад превращает Молдавию в антироссийский плацдарм, заявили в оппозиции

Запад превращает Молдавию в антироссийский плацдарм, заявили в оппозиции - РИА Новости, 18.07.2024

Запад превращает Молдавию в антироссийский плацдарм, заявили в оппозиции

Идея евроинтеграции скрывает за собой усилия Запада по превращению Молдавии в инструмент противостояния России, такой ответ дали корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:00

2024-07-18T18:00

2024-07-18T18:00

молдавия

россия

майя санду

евросоюз

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в мире

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КИШИНЕВ, 18 июл – РИА Новости. Идея евроинтеграции скрывает за собой усилия Запада по превращению Молдавии в инструмент противостояния России, такой ответ дали корреспонденту РИА Новости в оппозиционном блоке "Победа" на просьбу прокомментировать участие президента Майи Санду в саммите глав стран "Европейского политического сообщества" (ЕПС). Очередной саммит ЕПС проходит в Лондоне 17-18 июля. В прошлом году форум проходил в Молдавии, после которого официальный Кишинев активизировал тесное сотрудничество с НАТО и начал переговоры о присоединении республики к Евросоюзу. "Вся эта история с евроинтеграцией — конечно же, обычная профанация. Можно проводить саммиты хоть каждый день, сути это не изменит. ЕС уже утратил всю свою мощь и силу, позволил сделать из себя марионетку. Он сегодня отрабатывает единственную задачу — противостоять и пакостить России. Поэтому так активно взялись за Молдову, превращая её с помощью (президента, Майи - ред.) Санду и ее компании в антироссийский плацдарм", - сообщили в пресс-службе политсилы. Блок "Победа" также утверждает, что западные партнеры Молдавии пошли на постепенное разрушение связей Кишинева с Москвой в интересах своих глобалистских амбиций. "Очевидно, что все это затеяно с одной единственной целью — втянуть нас в НАТО. И сегодня делается все возможное и невозможное, чтобы разрушить наши исторические связи и стратегически важное партнерство с Россией и ЕАЭС. Исключительно в угоду глобалистских амбиций Вашингтона и Брюсселя", — подчеркнули в политблоке. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240717/shor-1960284079.html

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молдавия, россия, майя санду, евросоюз, нато, евразийский экономический союз, в мире