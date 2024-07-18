https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960421316.html
В Молдавии спрогнозировали усиление народных протестов
В Молдавии спрогнозировали усиление народных протестов - РИА Новости, 18.07.2024
В Молдавии спрогнозировали усиление народных протестов
Народные протесты в Молдавии будут усиливаться, поскольку население недовольно ситуацией в стране, а власти ничего не делают для ее исправления, заявила депутат РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:50
2024-07-18T10:50
2024-07-18T12:57
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КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Народные протесты в Молдавии будут усиливаться, поскольку население недовольно ситуацией в стране, а власти ничего не делают для ее исправления, заявила депутат парламента от оппозицонного блока "Победа" Марина Таубер, слова которой приводит агентство Sputnik Moldova. "То, что гражданам это все абсолютно надоело и люди не могут так жить, и то, что они были обмануты действующей властью, — это факт. Именно поэтому протесты наверняка будут усиливаться, люди дальше будут возмущаться, потому что власть не предпринимает ничего, чтобы исправить тяжелую социальную обстановку в нашей стране", — заявила парламентарий. По ее словам, людей, в частности, не устраивают проблемы в экономической сфере, которые отражаются на других областях. "К сожалению, сегодня невозможно обозначить ни одну сферу жизни в Республике Молдова, где наблюдался бы рост, а не стагнация", — подчеркнула Таубер. Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. Тогда тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию — примерно в четыре раза. В 2023-м инфляция составила 13,4 процента. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На этом фоне в республике стихийно проходят антиправительственные протесты, а в последние месяцы они становятся все чаще. Особенно активно люди выражают недовольство в Гагаузии и в Бельцах, втором по величине городе Молдавии.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
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в мире, молдавия, гагаузия, марина таубер
В мире, Молдавия, Гагаузия, Марина Таубер
В Молдавии спрогнозировали усиление народных протестов
Таубер: народные протесты в Молдавии будут усиливаться и становиться чаще
КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости.
Народные протесты в Молдавии будут усиливаться, поскольку население недовольно ситуацией в стране, а власти ничего не делают для ее исправления, заявила депутат парламента от оппозицонного блока "Победа" Марина Таубер, слова которой приводит агентство Sputnik Moldova
.
"То, что гражданам это все абсолютно надоело и люди не могут так жить, и то, что они были обмануты действующей властью, — это факт. Именно поэтому протесты наверняка будут усиливаться, люди дальше будут возмущаться, потому что власть не предпринимает ничего, чтобы исправить тяжелую социальную обстановку в нашей стране", — заявила парламентарий.
По ее словам, людей, в частности, не устраивают проблемы в экономической сфере, которые отражаются на других областях.
"К сожалению, сегодня невозможно обозначить ни одну сферу жизни в Республике Молдова, где наблюдался бы рост, а не стагнация", — подчеркнула Таубер.
Молдавия уже несколько лет переживает экономический кризис. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. Тогда тарифы на газ выросли почти в семь раз, а на электроэнергию — примерно в четыре раза. В 2023-м инфляция составила 13,4 процента. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги.
На этом фоне в республике стихийно проходят антиправительственные протесты, а в последние месяцы они становятся все чаще. Особенно активно люди выражают недовольство в Гагаузии
и в Бельцах, втором по величине городе Молдавии.