https://ria.ru/20240718/moldavija-1960517559.html

В Молдавии рассказали, как страна погружается в нищету из-за кредитов

В Молдавии рассказали, как страна погружается в нищету из-за кредитов - РИА Новости, 18.07.2024

В Молдавии рассказали, как страна погружается в нищету из-за кредитов

Молдавия вынуждена брать новые кредиты на погашение старых, однако внешние кредиторы сокращают объем займов, из-за чего экономика страны перестает развиваться,... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:24

2024-07-18T16:24

2024-07-18T16:27

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Молдавия вынуждена брать новые кредиты на погашение старых, однако внешние кредиторы сокращают объем займов, из-за чего экономика страны перестает развиваться, республика нищает, заявил в комментарии РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии, доктор экономических наук Михаил Пойсик. "Внутренний госдолг Молдавии с 2019 года до начала 2024 года вырос в 1,7 раза, а внешний долг за это время увеличился в 2,2 раза. Чтобы погасить внешний долг, мы увеличиваем внутренний, хотя это крайне невыгодно. Но выхода нет, внешние кредиторы больше не торопятся снабжать нас деньгами, ситуация ухудшается, долги катастрофически растут, экономика не развивается, страна нищает", - заявил Пойсик. По его словам, у Молдавии на сегодняшний день около двух десятков международных кредиторов, но полученные от них средства используются нерационально. Вместо того чтобы развивать экономику, власти погашают проценты по другим кредитам, в итоге финансы просто сгорают. "Нужно также признать, что любой выданный кредит подразумевает ряд довольно непростых условий, в том числе политических. Любые заявления властей о якобы сокращении внешнего долга - это фальсификация отчета о реальном положении молдавской экономики", - подчеркнул эксперт. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в республике достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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