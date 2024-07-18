https://ria.ru/20240718/modernizatsiya-1960515657.html

На модернизацию тепловых сетей Новороссийска направят 500 млн рублей

На модернизацию тепловых сетей Новороссийска направят 500 млн рублей - РИА Новости, 18.07.2024

На модернизацию тепловых сетей Новороссийска направят 500 млн рублей

В подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2024-2025 годов в Новороссийске инвестируют 500 миллионов рублей; сумма не окончательная, при необходимости будут... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T16:21

2024-07-18T16:21

2024-07-18T16:21

краснодарский край

новороссийск

жкх

андрей кравченко (государственный служащий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960511716_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_796270be7c0d7b2e7ec2e5699ae39887.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2024-2025 годов в Новороссийске инвестируют 500 миллионов рублей; сумма не окончательная, при необходимости будут выделены дополнительные средства, сообщает пресс-служба администрации города. "Такой беспрецедентный бюджет выделяется на подготовку к ОЗП в Новороссийске впервые. Он поможет предприятию закрыть свои долги перед МУП "Водоканал", устранить все выявленные ранее замечания Ростехнадзора и более качественно подготовиться к предстоящему отопительному сезону, - отметил глава города Андрей Кравченко, слова которого приводит пресс-служба. В частности, 116 миллионов рублей будет направлено на устранение замечаний Ростехнадзора, выявленных по итогам подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов. Кроме того, на сегодняшний день выполнены работы по замене 35 единиц насосного оборудования, заменено 1,42 километра ветхих тепловых сетей, что составляет 25,5 % от запланированных к замене, производится капитальный ремонт котлов на котельных города и мероприятия по внутритрубной диагностике магистральных тепловых сетей, говорится в сообщении. Также направлены средства на восстановление дорожного покрытия и зеленых зон после проведения аварийно-восстановительных работ. В этом году предстоит восстановить территорию общей площадью более 2,7 тысячи квадратных метров. Запланировано приобретение спецтехники и механизмов для обследования тепловых сетей на сумму 48 миллиона рублей. Автопарк предприятия пополнят экскаватор-погрузчик, автокран, кран-манипулятор, газель для перевозки бригады аварийно-диспетчерской службы. "Подход к работе меняется кардинально, и это заслуга всех, кто участвовал в переговорах и выстраивал взаимодействие. Тепловые сети нуждаются в модернизации, и мы обязаны сделать максимум, чтобы сократить число аварий и обеспечить жителей бесперебойными поставками тепла и горячей воды, - подчеркнул глава Новороссийска. Также в рамках инвестпрограммы 2025-2030 годов планируется модернизация 39 котельных, 19 центральных тепловых пунктов, замена 168 участков сетей протяженностью 22 километров. Общий объем средств составляет более 2,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240718/kuban-1960488521.html

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новороссийск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новороссийск, жкх, андрей кравченко (государственный служащий)