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Число многодетных семей в Калужской области за два года выросло на 26%
Число многодетных семей в Калужской области за два года выросло на 26% - РИА Новости, 18.07.2024
Число многодетных семей в Калужской области за два года выросло на 26%
Число многодетных семей в Калужской области за последние 10 лет увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%, сообщила заместитель губернатора –... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:13
2024-07-18T19:13
2024-07-18T19:13
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КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Число многодетных семей в Калужской области за последние 10 лет увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%, сообщила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова. Как сообщает правительство Калужской области, в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова приняла участие в пленарной сессии "С любовью к России: развитие страны для будущих поколений" форума Общественной палаты РФ "Сообщество". На сессии замгубернатора подчеркнула, что в регионе продолжается работа, направленная на улучшение качества жизни семей и сохранение традиционных семейных ценностей. "За последние 10 лет число многодетных семей увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%. По такому показателю, как суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей Калужская область занимает первое место по ЦФО", - рассказала Башкатова. По ее словам, в регионе реализуется ряд мер поддержки многодетных семей, вводятся новые меры. С 1 августа вводится ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетной семьи для приобретения школьной и спортивной формы. Отдельно Башкатова коснулась поддержки семей участников специальной военной операции. Она отметила, что область одной из первых внедрила Единый стандарт региональных мер и тесно взаимодействует с госфондом "Защитники Отечества" и региональным штабом "Комитет семей воинов Отечества". "Мы понимаем, что наша совместная работа приближает нашу победу, поэтому проекты, которые реализуются с госфондом и комитетом, необходимы и востребованы. Наша задача, чтобы ни одна семья воина, который сейчас защищает нашу Родину, не осталась без внимания", – подчеркнула заместитель главы региона.
https://ria.ru/20240714/demografiya-1959512843.html
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жилье, калужская область, россия
Калужская область, Жилье, Калужская область, Россия
КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Число многодетных семей в Калужской области за последние 10 лет увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%, сообщила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова.
Как сообщает правительство Калужской области, в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова приняла участие в пленарной сессии "С любовью к России
: развитие страны для будущих поколений" форума Общественной палаты РФ "Сообщество".
На сессии замгубернатора подчеркнула, что в регионе продолжается работа, направленная на улучшение качества жизни семей и сохранение традиционных семейных ценностей.
«
"За последние 10 лет число многодетных семей увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%. По такому показателю, как суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей Калужская область занимает первое место по ЦФО", - рассказала Башкатова.
По ее словам, в регионе реализуется ряд мер поддержки многодетных семей, вводятся новые меры. С 1 августа вводится ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетной семьи для приобретения школьной и спортивной формы.
Отдельно Башкатова коснулась поддержки семей участников специальной военной операции. Она отметила, что область одной из первых внедрила Единый стандарт региональных мер и тесно взаимодействует с госфондом "Защитники Отечества" и региональным штабом "Комитет семей воинов Отечества".
"Мы понимаем, что наша совместная работа приближает нашу победу, поэтому проекты, которые реализуются с госфондом и комитетом, необходимы и востребованы. Наша задача, чтобы ни одна семья воина, который сейчас защищает нашу Родину, не осталась без внимания", – подчеркнула заместитель главы региона.