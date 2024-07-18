https://ria.ru/20240718/mnogodetnye-1960569986.html

Число многодетных семей в Калужской области за два года выросло на 26%

Число многодетных семей в Калужской области за два года выросло на 26% - РИА Новости, 18.07.2024

Число многодетных семей в Калужской области за два года выросло на 26%

Число многодетных семей в Калужской области за последние 10 лет увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%, сообщила заместитель губернатора –... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:13

2024-07-18T19:13

2024-07-18T19:13

калужская область

жилье

калужская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942011814_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ec92e235e7cbbd99643a65d98ee0ca9.jpg

КАЛУГА, 18 июл – РИА Новости. Число многодетных семей в Калужской области за последние 10 лет увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%, сообщила заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова. Как сообщает правительство Калужской области, в четверг в Калужском государственном университете имени К.Э. Циолковского заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова приняла участие в пленарной сессии "С любовью к России: развитие страны для будущих поколений" форума Общественной палаты РФ "Сообщество". На сессии замгубернатора подчеркнула, что в регионе продолжается работа, направленная на улучшение качества жизни семей и сохранение традиционных семейных ценностей. "За последние 10 лет число многодетных семей увеличилось более чем в 2,5 раза, за два года – на 26%. По такому показателю, как суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей Калужская область занимает первое место по ЦФО", - рассказала Башкатова. По ее словам, в регионе реализуется ряд мер поддержки многодетных семей, вводятся новые меры. С 1 августа вводится ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка из многодетной семьи для приобретения школьной и спортивной формы. Отдельно Башкатова коснулась поддержки семей участников специальной военной операции. Она отметила, что область одной из первых внедрила Единый стандарт региональных мер и тесно взаимодействует с госфондом "Защитники Отечества" и региональным штабом "Комитет семей воинов Отечества". "Мы понимаем, что наша совместная работа приближает нашу победу, поэтому проекты, которые реализуются с госфондом и комитетом, необходимы и востребованы. Наша задача, чтобы ни одна семья воина, который сейчас защищает нашу Родину, не осталась без внимания", – подчеркнула заместитель главы региона.

https://ria.ru/20240714/demografiya-1959512843.html

https://ria.ru/20231031/kabinet-1906487412.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, калужская область, россия