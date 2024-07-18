https://ria.ru/20240718/minoborony-1960597296.html

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024

Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:38

2024-07-18T23:38

2024-07-18T23:38

специальная военная операция на украине

россия

черное море

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. В четверг утром военное ведомство сообщило об уничтожении десяти украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. На кадрах виден момент взрыва одного из катеров, а также чёрный столб дыма после взрыва.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

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Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря Минобороны публикует кадры уничтожения ночью 10 безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. 2024-07-18T23:38 true PT0M17S

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россия, черное море, вооруженные силы украины, в мире