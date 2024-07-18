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Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/minoborony-1960597296.html
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:38
2024-07-18T23:38
специальная военная операция на украине
россия
черное море
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. В четверг утром военное ведомство сообщило об уничтожении десяти украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. На кадрах виден момент взрыва одного из катеров, а также чёрный столб дыма после взрыва.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html
россия
черное море
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Кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря
Минобороны публикует кадры уничтожения ночью 10 безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.
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россия, черное море, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ в Черном море

МО: в акватории Черного моря сбили 10 безэкипажных катеров ВСУ, летевших на Крым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.
В четверг утром военное ведомство сообщило об уничтожении десяти украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.
На кадрах виден момент взрыва одного из катеров, а также чёрный столб дыма после взрыва.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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