https://ria.ru/20240718/minoborony-1960470029.html

Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 18.07.2024

Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 74 беспилотника, шесть снарядов HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:54

2024-07-18T13:54

2024-07-18T14:03

россия

миг-29

специальная военная операция на украине

технологии

украина

франция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 74 беспилотника, шесть снарядов HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 629 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотных летательных аппарата, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, миг-29, технологии, украина, франция, вооруженные силы украины