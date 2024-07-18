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Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29
Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29 - РИА Новости, 18.07.2024
Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 74 беспилотника, шесть снарядов HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:54
2024-07-18T13:54
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 74 беспилотника, шесть снарядов HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.Всего с начала спецоперации было уничтожено 629 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотных летательных аппарата, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, миг-29, технологии, украина, франция, вооруженные силы украины
Россия, МиГ-29, Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Франция, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила украинский самолет МиГ-29
Минобороны: ПВО сбила украинский МиГ-29, 74 беспилотника и шесть снарядов HIMARS
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 74 беспилотника, шесть снарядов HIMARS и другие цели, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 629 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотных летательных аппарата, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.