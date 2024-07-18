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Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 18.07.2024 (обновлено: 13:30 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/minoborony-1960460693.html
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2024
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении
Подразделения Минобороны демонстрируют хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении, ежедневно освобождая значительные участки и населенные пункты, РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:28
2024-07-18T13:30
специальная военная операция на украине
россия
апты алаудинов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения Минобороны демонстрируют хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении, ежедневно освобождая значительные участки и населенные пункты, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Очень хорошие результаты по продвижению у подразделений министерства обороны, которые находятся на Донецком направлении, то есть там подразделения Минобороны продвигаются очень хорошо, ежедневно освобождая хорошие участки, населенные пункты", - сказал он.
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россия, апты алаудинов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы РФ
Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении

Алаудинов: подразделения ВС РФ хорошо продвигаются на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения Минобороны демонстрируют хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении, ежедневно освобождая значительные участки и населенные пункты, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
"Очень хорошие результаты по продвижению у подразделений министерства обороны, которые находятся на Донецком направлении, то есть там подразделения Минобороны продвигаются очень хорошо, ежедневно освобождая хорошие участки, населенные пункты", - сказал он.
Помощник главы Чечни, командир спецназа Ахмат, замкомандующего 2-го Армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов на передовых позициях в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы РФ
 
 
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