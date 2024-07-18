https://ria.ru/20240718/minoborony-1960460693.html

Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении

Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении - РИА Новости, 18.07.2024

Командир "Ахмата" рассказал о продвижении ВС России на Донецком направлении

Подразделения Минобороны демонстрируют хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении, ежедневно освобождая значительные участки и населенные пункты, РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:28

2024-07-18T13:28

2024-07-18T13:30

специальная военная операция на украине

россия

апты алаудинов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения Минобороны демонстрируют хорошие результаты по продвижению на Донецком направлении, ежедневно освобождая значительные участки и населенные пункты, сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат", генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Очень хорошие результаты по продвижению у подразделений министерства обороны, которые находятся на Донецком направлении, то есть там подразделения Минобороны продвигаются очень хорошо, ежедневно освобождая хорошие участки, населенные пункты", - сказал он.

https://ria.ru/20240626/svo-1955568108.html

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россия, апты алаудинов, вооруженные силы рф