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Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 18.07.2024 (обновлено: 09:00 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/minoborony-1960395318.html
Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ
Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России, сбив 35 беспилотников и уничтожив десять безэкипажных РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T07:22
2024-07-18T09:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
черное море
безопасность
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России, сбив 35 беспилотников и уничтожив десять безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.&quot;Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью&quot;, — говорится в релизе.Кроме того, в акватории Черного моря ликвидировали десять безэкипажных катеров, направлявшихся к Крыму.Об отражении атаки безэкипажного катера в Севастополе заявил также губернатор Михаил Развожаев. Утром в Севастопольской бухте не работает морской транспорт — катера и паромы.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, два беспилотника сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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брянская область
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брянская область, россия, черное море, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Черное море, Безопасность
Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ

Минобороны: над Крымом и Брянской областью ночью нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России, сбив 35 беспилотников и уничтожив десять безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью", — говорится в релизе.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Кроме того, в акватории Черного моря ликвидировали десять безэкипажных катеров, направлявшихся к Крыму.
Об отражении атаки безэкипажного катера в Севастополе заявил также губернатор Михаил Развожаев. Утром в Севастопольской бухте не работает морской транспорт — катера и паромы.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, два беспилотника сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияЧерное мореБезопасность
 
 
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