https://ria.ru/20240718/minoborony-1960395318.html

Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ

Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России, сбив 35 беспилотников и уничтожив десять безэкипажных РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T07:22

2024-07-18T07:22

2024-07-18T09:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

черное море

безопасность

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России, сбив 35 беспилотников и уничтожив десять безэкипажных катеров, сообщило Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью", — говорится в релизе.Кроме того, в акватории Черного моря ликвидировали десять безэкипажных катеров, направлявшихся к Крыму.Об отражении атаки безэкипажного катера в Севастополе заявил также губернатор Михаил Развожаев. Утром в Севастопольской бухте не работает морской транспорт — катера и паромы.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, два беспилотника сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

черное море

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брянская область, россия, черное море, безопасность