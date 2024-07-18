Над Крымом и Брянской областью за ночь нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ
Минобороны: над Крымом и Брянской областью ночью нейтрализовали 35 БПЛА ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минувшей ночью российские военные пресекли очередную попытку киевского режима атаковать территорию России, сбив 35 беспилотников и уничтожив десять безэкипажных катеров, сообщило Минобороны.
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"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью", — говорится в релизе.
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Кроме того, в акватории Черного моря ликвидировали десять безэкипажных катеров, направлявшихся к Крыму.
Об отражении атаки безэкипажного катера в Севастополе заявил также губернатор Михаил Развожаев. Утром в Севастопольской бухте не работает морской транспорт — катера и паромы.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, два беспилотника сбили над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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