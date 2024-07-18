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Медаль "За сохранение семейных ценностей" учредили на Ставрополье - РИА Новости, 18.07.2024
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Ставропольский край
 
13:21 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/medal-1960458078.html
Медаль "За сохранение семейных ценностей" учредили на Ставрополье
Медаль "За сохранение семейных ценностей" учредили на Ставрополье - РИА Новости, 18.07.2024
Медаль "За сохранение семейных ценностей" учредили на Ставрополье
Инициированные губернатором Владимиром Владимировым поправки в закон "О наградах в Ставропольском крае" поддержал краевой парламент в ходе заседания, теперь на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:21
2024-07-18T13:21
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
семья
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Инициированные губернатором Владимиром Владимировым поправки в закон "О наградах в Ставропольском крае" поддержал краевой парламент в ходе заседания, теперь на Ставрополье появится новая награда — медаль "За сохранение семейных ценностей", сообщает пресс-служба регионального правительства. Медалью по представлению органов местного самоуправления будут награждать семейные пары, празднующие юбилей свадьбы 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет в год награждения. Ежегодно планируется награждать 100 семей. На эти цели в бюджете Ставрополья уже заложено 11,5 миллиона рублей. К награде будет прилагаться премия в 100 тысяч рублей. "Считаю, что люди, прожившие в любви и согласии столько лет, отметившие "золотую" свадьбу, воспитавшие достойных детей и внуков, должны быть отмечены особенной наградой. Такие семьи – пример для всего общества, для нашей молодежи", - приводит пресс-служба слова Владимирова. Отмечается, что в июне были внесены поправки в краевой бюджет, в том числе на реализацию социальной политики в рамках краевых госпрограмм и регпроектов выделено более 1,5 миллиарда рублей дополнительно. В том числе почти 250 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты. Из них 160 миллионов рублей – на выплаты многодетным семьям.
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владимир владимиров, ставропольский край, семья
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край, Семья

Медаль "За сохранение семейных ценностей" учредили на Ставрополье

© Фото : Дума Ставропольского краяГолосование на заседании краевого парламента в Ставропольском крае
Голосование на заседании краевого парламента в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Дума Ставропольского края
Голосование на заседании краевого парламента в Ставропольском крае
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Инициированные губернатором Владимиром Владимировым поправки в закон "О наградах в Ставропольском крае" поддержал краевой парламент в ходе заседания, теперь на Ставрополье появится новая награда — медаль "За сохранение семейных ценностей", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Медалью по представлению органов местного самоуправления будут награждать семейные пары, празднующие юбилей свадьбы 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет в год награждения. Ежегодно планируется награждать 100 семей. На эти цели в бюджете Ставрополья уже заложено 11,5 миллиона рублей. К награде будет прилагаться премия в 100 тысяч рублей.
«
"Считаю, что люди, прожившие в любви и согласии столько лет, отметившие "золотую" свадьбу, воспитавшие достойных детей и внуков, должны быть отмечены особенной наградой. Такие семьи – пример для всего общества, для нашей молодежи", - приводит пресс-служба слова Владимирова.
Отмечается, что в июне были внесены поправки в краевой бюджет, в том числе на реализацию социальной политики в рамках краевых госпрограмм и регпроектов выделено более 1,5 миллиарда рублей дополнительно. В том числе почти 250 миллионов рублей пойдут на социальные выплаты. Из них 160 миллионов рублей – на выплаты многодетным семьям.
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