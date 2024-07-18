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В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских - РИА Новости, 18.07.2024
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских
Один из троих предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале на машине протаранил полицейских, был объявлен план перехват, нарушителей задержали, сообщила в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:41
2024-07-18T13:41
2024-07-18T13:42
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один из троих предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале на машине протаранил полицейских, был объявлен план перехват, нарушителей задержали, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что полицейские в Махачкале проводили операцию по задержанию подозреваемых в наркоторговле. По словам Волк, на улице Абубакарова был остановлен автомобиль, в котором находились трое предполагаемых наркосбытчиков. "Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении. Был объявлен план "Перехват". Нарушители задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции", - написала Волк.
https://ria.ru/20240718/obvinenie-1960464248.html
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происшествия, авто, махачкала, россия, ирина волк
Происшествия, Авто, Махачкала, Россия, Ирина Волк
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских
В Махачкале предполагаемый наркосбытчик протаранил полицейских, его задержали