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В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских - РИА Новости, 18.07.2024
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13:41 18.07.2024 (обновлено: 13:42 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/mahachkala-1960465283.html
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских - РИА Новости, 18.07.2024
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских
Один из троих предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале на машине протаранил полицейских, был объявлен план перехват, нарушителей задержали, сообщила в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:41
2024-07-18T13:42
происшествия
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махачкала
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один из троих предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале на машине протаранил полицейских, был объявлен план перехват, нарушителей задержали, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что полицейские в Махачкале проводили операцию по задержанию подозреваемых в наркоторговле. По словам Волк, на улице Абубакарова был остановлен автомобиль, в котором находились трое предполагаемых наркосбытчиков. "Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении. Был объявлен план "Перехват". Нарушители задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции", - написала Волк.
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происшествия, авто, махачкала, россия, ирина волк
Происшествия, Авто, Махачкала, Россия, Ирина Волк
В Махачкале подозреваемый в наркоторговле на машине протаранил полицейских

В Махачкале предполагаемый наркосбытчик протаранил полицейских, его задержали

© Кадр видео очевидцаМомент наезда автомобиля на силовиков в Махачкале
Момент наезда автомобиля на силовиков в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Кадр видео очевидца
Момент наезда автомобиля на силовиков в Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один из троих предполагаемых наркосбытчиков в Махачкале на машине протаранил полицейских, был объявлен план перехват, нарушителей задержали, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что полицейские в Махачкале проводили операцию по задержанию подозреваемых в наркоторговле. По словам Волк, на улице Абубакарова был остановлен автомобиль, в котором находились трое предполагаемых наркосбытчиков.
"Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении. Был объявлен план "Перехват". Нарушители задержаны по горячим следам и доставлены в отдел полиции", - написала Волк.
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