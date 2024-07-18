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Политолог рассказал, чем обернется новый пятилетний срок фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.07.2024
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17:29 18.07.2024 (обновлено: 17:32 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/lyayen-1960547639.html
Политолог рассказал, чем обернется новый пятилетний срок фон дер Ляйен
Политолог рассказал, чем обернется новый пятилетний срок фон дер Ляйен - РИА Новости, 18.07.2024
Политолог рассказал, чем обернется новый пятилетний срок фон дер Ляйен
Новый пятилетний срок Урсулы фон дер Ляйен во главе Европейской комиссии будет в числе прочего сопровождаться небывалой милитаризацией Европы и перманентной... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:29
2024-07-18T17:32
европа
россия
брюссель
урсула фон дер ляйен
александр рар
олаф шольц
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый пятилетний срок Урсулы фон дер Ляйен во главе Европейской комиссии будет в числе прочего сопровождаться небывалой милитаризацией Европы и перманентной враждой с Россией, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram. "Правление фон дер Ляйен будет сопровождаться постоянной борьбой либеральных элит в Брюсселе с правыми силами, небывалой милитаризацией Европы, перманентной враждой с Россией, вероятным принятием Украины в Евросоюз (обходя все правила приема), и, вероятно, тяжелым боданием с США по всем вопросам (в случае избрания Трампа). Будут страны-члены ЕС оплачивать эту политику, или все расходы лягут опять на плечи только состоятельных стран блока?" - написал Рар. По мнению политолога, в настоящее время Европа меняет свой облик. "В предыдущие десятилетия, Европа славилась на мировой арене экономическими успехами, промышленностью и своим либеральным обликом (права человека). Теперь опять военной мощью? Как-то не верится, это будет уже совсем другая Европа", - написал Рар. Политолог усомнился в том, что такого пути развития хочет канцлер ФРГ Олаф Шольц, памятуя о его недавних заявлениях о том, что рано или поздно необходимо вернуться к договорам о контроле над вооружениями с Россией. Ранее в четверг фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть как минимум 361 голос из 720.
https://ria.ru/20240718/evropa-1960315187.html
https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951969836.html
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европа, россия, брюссель, урсула фон дер ляйен, александр рар, олаф шольц, евросоюз, европарламент
Европа, Россия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Александр Рар, Олаф Шольц, Евросоюз, Европарламент
Политолог рассказал, чем обернется новый пятилетний срок фон дер Ляйен

Политолог Рар: новый срок фон дер Ляйен будет сопровождаться враждой с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый пятилетний срок Урсулы фон дер Ляйен во главе Европейской комиссии будет в числе прочего сопровождаться небывалой милитаризацией Европы и перманентной враждой с Россией, заявил немецкий политолог Александр Рар в Telegram.
"Правление фон дер Ляйен будет сопровождаться постоянной борьбой либеральных элит в Брюсселе с правыми силами, небывалой милитаризацией Европы, перманентной враждой с Россией, вероятным принятием Украины в Евросоюз (обходя все правила приема), и, вероятно, тяжелым боданием с США по всем вопросам (в случае избрания Трампа). Будут страны-члены ЕС оплачивать эту политику, или все расходы лягут опять на плечи только состоятельных стран блока?" - написал Рар.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Европейский "корабль дураков" идет ко дну
Вчера, 08:00
По мнению политолога, в настоящее время Европа меняет свой облик.
«
"В предыдущие десятилетия, Европа славилась на мировой арене экономическими успехами, промышленностью и своим либеральным обликом (права человека). Теперь опять военной мощью? Как-то не верится, это будет уже совсем другая Европа", - написал Рар.
Политолог усомнился в том, что такого пути развития хочет канцлер ФРГ Олаф Шольц, памятуя о его недавних заявлениях о том, что рано или поздно необходимо вернуться к договорам о контроле над вооружениями с Россией.
Ранее в четверг фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок до 2029 года. Ее кандидатуру поддержал 401 депутат Европарламента, при этом 284 проголосовали против, 15 воздержались. Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть как минимум 361 голос из 720.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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ЕвропаРоссияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенАлександр РарОлаф ШольцЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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